Ikkis box office collection day 7: कार्तिक आर्यन की फिल्म TMMTMTTM को पीछे छोड़ पाएगी 'इक्कीस'? जानें अगस्त्य नंदा की फिल्म का हाल

Ikkis Movie: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों युद्ध की गाथाओं और देशभक्ति का जो जज्बा देखने को मिल रहा है, वह वाकई काबिल-ए-तारीफ है. अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' ने अपने पहले हफ्ते का सफर पूरा कर लिया है. 7 जनवरी 2026 यानी पहले बुधवार को फिल्म के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. फिल्म की तुलना कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की हालिया रिलीज 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' (TMMTMTTM) से की जा रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर 'इक्कीस' के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. आइए जानते हैं 'इक्कीस' के सातवें दिन का कैसा रहा हाल?
'इक्कीस' का सातवें दिन का कलेक्शन
परमवीर चक्र विजेता अरुण खेतरपाल के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को फिल्म ने भारत में करीब 1.15 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. एक सप्ताह के बाद फिल्म का कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 24.25 करोड़ हो गया है. बुधवार को हिंदी सिनेमाघरों में फिल्म की औसत ऑक्यूपेंसी 8.14% दर्ज की गई, जिसमें शाम के शोज ने मॉर्निंग शोज के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया.
कार्तिक की TMMTMTTM को पीछे छोड़ पाएगी 'इक्कीस'?
बॉक्स ऑफिस पर 'इक्कीस' की असली जंग कार्तिक आर्यन की 'TMMTMTTM' से है. कार्तिक आर्यन की रॉम-कॉम फिल्म ने अपने पहले 7 दिनों में करीब 30.15 करोड़ की कमाई की थी. वहीं 'इक्कीस' का 7 दिनों का कलेक्शन 24.25 करोड़ है. यानी यह अभी भी कार्तिक की फिल्म से करीब 6 करोड़ पीछे चल रही है. जहां कार्तिक आर्यन की फिल्म एक मसाला एंटरटेनर है, वहीं 'इक्कीस' एक सीरियस वॉर ड्रामा है. 'इक्कीस' के लिए 30 करोड़ के क्लब को पार करना अब दूसरे वीकेंड की परफॉर्मेंस पर डिपेंड है.
'120 बहादुर' को दी मात
भले ही अगस्त्य नंदा की फिल्म कार्तिक आर्यन से पीछे हो, लेकिन इसने फरहान अख्तर की वॉर फिल्म '120 बहादुर' को काफी पीछे छोड़ दिया है. फरहान की '120 बहादुर' ने अपने पहले हफ्ते में केवल 15 करोड़ का कलेक्शन किया था. 'इक्कीस' ने 7 दिनों में 24 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. श्रीराम राघवन के निर्देशन और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होने का इसे फायदा मिला है. 'इक्कीस' के लिए सबसे बड़ी मुश्किल रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बनी हुई है, जो अपने 5वें हफ्ते में भी 4 करोड़ से ज्यादा कमा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
