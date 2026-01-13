ENG हिन्दी
Ikkis Box Office Collection: 12 दिन में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का हुआ बुरा हाल, बजट निकालना हुआ दुश्वार, जानें टोटल कलेक्शन

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म और अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म इक्कीस का सिनेमाघरों में बुरा हाल हो गया है. फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हुए हैं, लेकिन इन दौरान फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 13, 2026 9:10 AM IST

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) के लिए बॉक्स ऑफिस का सफर बेहद दर्दनाक साबित हो रहा है. 1 जनवरी 2026 को नए साल के मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन 12 दिनों के भीतर ही इसकी रफ्तार पूरी तरह थम गई है. श्रीराम राघवन जैसे दिग्गज निर्देशक और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के डेब्यू के बावजूद, यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही है.

12वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार को फिल्म के कलेक्शन ने सबको चौंका दिया है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'इक्कीस' ने अपने 12वें दिन भारत में महज 35 लाख का बिजनेस किया है. यह किसी बड़े बजट की फिल्म के लिए निराशाजनक समय है. 12 दिनों का कुल भारतीय नेट कलेक्शन अब लगभग 30.15 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. फिल्म ने पहले दिन 7 करोड़ की ओपनिंग ली थी, लेकिन उसके बाद से इसकी कमाई में लगातार गिरावट आती गई. पहले हफ्ते में फिल्म ने 25.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन दूसरे हफ्ते की शुरुआत होते ही आंकड़े 1 करोड़ के भी नीचे चले गए.

बजट निकालना हुआ नामुमकिन

फिल्म 'इक्कीस' के बजट को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अनुमानों के मुताबिक फिल्म का निर्माण और प्रचार खर्च करीब 60 करोड़ के आसपास रहा है. 12 दिन बीत जाने के बाद भी फिल्म अपने बजट का आधा हिस्सा भी वसूल नहीं पाई है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 30-35 करोड़ से ज्यादा नहीं जा पाएगा, जिसका मतलब है कि फिल्म को 'डिजास्टर' या 'बड़ी फ्लॉप' का टैग मिलना लगभग तय है.

'धुरंधर' और 'द राजा साब' का दबदबा

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' अपने छठे हफ्ते में भी शानदार कमाई कर रही है, वहीं प्रभास की 'द राजा साब' ने भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इन दो बड़ी फिल्मों के बीच 'इक्कीस' को स्क्रीन्स और दर्शक दोनों कम मिल रहें हैं. श्रीराम राघवन अपनी सस्पेंस फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वॉर ड्रामा दर्शकों को कुछ रास नहीं आई. क्रिटिक्स ने फिल्म की तारीफ की, लेकिन आम जनता के बीच उस तरह का 'बज' नहीं बन पाया जो किसी ब्लॉकबस्टर के लिए जरूरी होता है.

फिल्म की कहानी और धर्मेंद्र का किरदार

'इक्कीस' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के नायक, परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की शहादत पर आधारित है. फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है, जबकि धर्मेंद्र ने उनके पिता का भावुक किरदार निभाया है. 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र का अभिनय इस फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा रहा है. दर्शकों के लिए यह एक इमोशनल फिल्म थी क्योंकि इसे धर्मेंद्र की आखिरी बड़े पर्दे की फिल्म के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर सकी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

