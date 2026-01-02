ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Ikkis Vs TMMTMTTM Box Office Collection: 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' या 'इक्क...

Ikkis Vs TMMTMTTM Box Office Collection: 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' या 'इक्कीस', न्यू ईयर पर किस फिल्म ने की ज्यादा कमाई?

नए साल पर अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. वहीं कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के एक हफ्ते भी पूरे हो गए. आइए जानते हैं कि नए साल पर किस फिल्म ने ज्यादा कमाई की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 2, 2026 7:12 AM IST

Ikkis Vs TMMTMTTM Box Office Collection: 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' या 'इक्कीस', न्यू ईयर पर किस फिल्म ने की ज्यादा कमाई?

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर दो अलग-अलग जॉनर की फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. एक तरफ श्रीराम राघवन की वॉर-ड्रामा 'इक्कीस' (Ikkis) थी, जिसने 1 जनवरी को सिनेमाघरों में कदम रखा. दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रॉम-कॉम 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' (TMMTMTTM) थी, जो अपना पहला हफ्ता पूरा कर चुकी थी. आइए जानते हैं कि न्यू ईयर के इस खास मौके पर दर्शकों ने किस फिल्म पर ज्यादा प्यार लुटाया और किसके खाते में कितनी कमाई आई.

अगस्त्य नंदा की दमदार ओपनिंग

1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई 'इक्कीस' अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के लिए बेहद खास है. शहीद अरुण खेत्रपाल की बायोपिक होने के कारण फिल्म को लेकर पहले से ही इमोशनल माहौल बना हुआ था. 'इक्कीस' ने अपने ओपनिंग डे पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत में लगभग 7 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. यह फिल्म दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, जिन्हें पर्दे पर देख दर्शक काफी भावुक हो रहे हैं. फिल्म को मिली पॉजिटिव रिव्यू ने इसकी कमाई को बढ़ाया है.

TRENDING NOW

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी आठवें दिन की कमाई

25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस को रिलीज हुई कार्तिक-अनन्या की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत स्ट्रगल करती नजर आ रही है. हालांकि न्यू ईयर की छुट्टी थी, फिर भी फिल्म 'इक्कीस' की लहर के सामने टिक नहीं पाई. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने आठवें दिन (गुरुवार) महज 1.35 करोड़ का बिजनेस किया. पहले हफ्ते के अंत तक फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 31.75 करोड़ तक पहुंचा है. 90 करोड़ के भारी-भरकम बजट के सामने यह कमाई काफी कम मानी जा रही है.

न्यू ईयर पर किसने मारी बाजी?

अगर सिर्फ 1 जनवरी की कमाई की बात करें, तो 'इक्कीस' ने बाजी मार ली है. जहां 'इक्कीस' ने 7 करोड़ के करीब की ओपनिंग ली, वहीं कार्तिक आर्यन की फिल्म मात्र 1.35 करोड़ पर सिमट गई.

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का कहर

इन दोनों फिल्मों के बीच एक और नाम है जो बॉक्स ऑफिस को अपने कब्जे में लिए हुए है वह है रणवीर सिंह की 'धुरंधर'. फिल्म ने अपने 28वें दिन भी 15.75 करोड़ की कमाई कर यह साबित कर दिया कि असली 'धुरंधर' वही है. नए रिलीज होने के बावजूद 'इक्कीस' भी रणवीर के तूफान को पार नहीं कर पाई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Ikkis Vs Tmmtmttm Ikkis Vs Tmmtmttm Box Office Ikkis Vs Tmmtmttm Box Office Collection