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Jana Nayagan Advance Booking: 'जना नायकन' ने रिलीज से पहले ही मचाया तहलका, जानें कितनी हुई कमाई

Jana Nayagan Advance Booking: तमिलनाडु के सीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' 23 जुलाई को रिलीज हो रही है. ऑनलाइन लीक और सेंसर बोर्ड से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद फिल्म ने एडवांस बुकिंग में गदर मचा दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 22, 2026 1:08 PM IST
Jana Nayagan Advance Booking: 'जना नायकन' ने रिलीज से पहले ही मचाया तहलका, जानें कितनी हुई कमाई

'जना नायकन' ने रिलीज से पहले ही मचाया तहलका

दक्षिण भारतीय सिनेमा के मेगास्टार और तमिलनाडु के सीएम विजय की मच-अवेटेड फिल्म 'जना नायकन' को लेकर दर्शकों में क्रेज है. यह विजय के अभिनय करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है. सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन में हुई देरी और ऑनलाइन लीक की अफवाहों जैसी तमाम बड़ी मुश्किलों को पार करते हुए, यह पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर आखिरकार गुरुवार, 23 जुलाई को सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री करने जा रही है. रिलीज में अब महज कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और देश के कोने-कोने में दर्शक अपने चहेते सितारे को बड़े पर्दे पर एक्शन अवतार में देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

एडवांस बुकिंग में इतनी हुई कमाई

सैकनिल्क के हालिया ट्रेड आंकड़ों की मानें तो 'जन नायकन' की प्री-सेल ने सभी को हैरान कर दिया है. रिलीज के पहले दिन के लिए बुधवार सुबह 10 बजे तक ही फिल्म के करीब 6,71,006 टिकटों की दनादन बिक्री हो चुकी है. अगर बिना ब्लॉक की गई सीटों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो फिल्म ने रिलीज से पहले ही 15.44 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस कर लिया है. वहीं, ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर यह एडवांस बुकिंग का कलेक्शन 21.26 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि रिलीज से ठीक पहले के ये आखिरी घंटे सबसे ज्यादा अहम हैं और जिस रफ्तार से बुकिंग जारी है, यह फिल्म बिना ब्लॉक सीटों के भी आसानी से 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.

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इन फिल्मों से आगे हुई 'जन नायकन'

कमाई के इस धमाकेदार दौर के साथ ही 'जन नायकन' ने 2026 के कई बड़े फिल्मों के रिकाॅर्ड को पीछे है. महज पिछले 24 घंटों के भीतर इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की 'द राजा साब' (15.31 करोड़), सनी देओल की 'बॉर्डर 2' (12.5 करोड़) और 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' (14 करोड़+) जैसी दिग्गज फिल्मों के प्री-सेल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इसी शानदार बढ़त के साथ 'जन नायकन' साल 2026 की तीसरी सबसे बड़ी प्री-सेल दर्ज करने वाली फिल्म बन चुकी है.

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अगर साल 2026 की अब तक की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग लिस्ट पर नजर डालें, तो टॉप पर 53 करोड़ की ऐतिहासिक ओपनिंग बुकिंग के साथ 'धुरंधर 2' का कब्जा है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर 'पेद्दी' (20.66 करोड़) और तीसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की करते हुए 'जन नायकन' (15.44 करोड़) का नाम दर्ज हो चुका है. चौथे और पांचवें स्थान पर 'द राजा साब' (15.31 करोड़) और 'माना शंकरा वारा प्रसाद गारू' (14 करोड़+) बनी हुई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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