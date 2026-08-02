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Jana Nayagan Box Office Day 10: Spider-Man Brand New Day के आगे धूल चाटती नजर आई विजय की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर मचा बवाल

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box VS Spider-Man Brand New Day Office: थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' और स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू कते बीच घमासान मचा हुआ है. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपने नाम का परचम लहराने की कोशिश कर रही हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: August 2, 2026 7:01 AM IST
Jana Nayagan Box Office Day 10: Spider-Man Brand New Day के आगे धूल चाटती नजर आई विजय की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर मचा बवाल

'Spider-Man Brand New Day' के आगे धूल चाटती नजर आई थलपति विजय की फिल्म

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box Office Day 10: टॉम हॉलैंड की स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म ने रिलीज होते ही थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) का बैंड बजा दिया है. जब से स्पाइडर मैन ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है, उसके बाद से ही फिल्म 'जन नायकन' की कमाई में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है. अगर बात की जाए अब तक की कमाई की तो फिल्म 'जन नायकन' ने रिलीज के 10वें दिन 7.80 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. देशभर में विजय की फिल्म के 4,202 शो दिखाए गए थे. इंडिया में फिल्म 'जन नायकन' का ग्रॉस कलेक्शन 192.50 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 164.90 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'जन नायकन' ने दसवें दिन दुनियाभर में 3 करोड़ रुपए छापे हैं. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का ओवरसीज कलेक्शन 88.00 करोड़ रुपए हो गया है.

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फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' ने उड़ाया बॉक्स ऑफिस पर गर्दा

फिल्म 'जन नायकन' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 280.50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं अगर बात की जाए टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' की तो इस फिल्म ने तीन दिनों में नोटों की बरसात कर डाली है. फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' का तीन दिनों में नेट कलेक्शन 66.75 करोड़ रुपए हो गया है. इसी के साथ फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' का ग्रॉस कलेक्शन 211.27 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' का नेट कलेक्शन 176.70 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

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फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' को लेकर क्यों है इतना क्रेज

फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' को इंडिया के हर कोने में पसंद किया जा रहा है. यही वजह है कि इस फिल्म की कमाई तेजी से आगे बढ़ रही है. अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाएगी. फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' ने अंग्रेजी में 38.35 करोड़ रुपए कमाए हैं. वहीं हिंदी में फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' ने 21.75 करोड़ रुपए कमाए हैं. कन्नड़ में फिल्म ने 0.07 करोड़ रुपए जमा किए हैं. फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' ने मलयालम में 8 लाख, तमिल में 3.75 करोड़ रुपए, तेलुगू में 2.75 करोड़ रुपए कमा डाले हैं. कहा जा सकता है कि वीकेंड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' के लिए शादार जा रहा है. शनिवार को फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' ने खूब नोट छापे हैं. वहीं फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' के आगे फिल्म 'जन नायकन' फीकी पड़ती नजर आई.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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