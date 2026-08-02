Jana Nayagan Day 11 Collection: स्पाइडर-मैन की आंधी में टिक पाई 'जन नायगन'? जानें 11वें दिन फिल्म का कितना रहा कलेक्शन

Jana Nayagan Box Office Collection Day 11: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की फेयरवेल फिल्म 'जन नायगन' (Jana Nayagan) के साथ-साथ हॉलीवुड मूवी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का भी शोर देखने को मिल रहा है. 'स्पाइडर-मैन' की रिलीज के बाद इसकी धुआंधार कमाई को देखते हुए हर कोई यही कयास लगा रहा था कि अब विजय की पिक्चर दमतोड़ देगी, लेकिन थलापति विजय के स्टारडम ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है. तमाम आंधियों और तूफानों का सामना करते हुए फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड यानी 11वें दिन भी टिकट खिड़की पर हार नहीं मानी और करोड़ों का शानदार कलेक्शन कर डाला है. तो चलिए जानते हैं कि इस कड़ी टक्कर के बावजूद 'जन नायगन' ने 11वें दिन बॉक्स ऑफिस (Jana Nayagan Box Office Collection Day 11) पर कितने करोड़ का आंकड़ा पार किया है?
डायरेक्टर एच. विनोथ के डायरेक्शन में बनीं थलापति विजय और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म 'जन नायगन' 23 जुलाई 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसके बाद से ही ये धुआंधर कमाई कर रही है, लेकिन हॉलीवुड मूवी 'स्पाइडर-मैन : ब्रांड न्यू डे' की रिलीज के बाद इसको काफी कड़ी टक्कर मिल रही है बावजूद इसके मूवी लगातार करोड़ों में कमाई कर रही है.
थलापति विजय की फिल्म 'जन नायगन' (Jana Nayagan) ने सिनेमाघरों में अपने 10 दिनों का शानदार सफर तय कर लिया है और 11वें दिन भी ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायगन' ने रिलीज के 11वें दिन 8.42 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. हालांकि, ये आंकड़े रात 9 बजे तक के ही फाइनल रिपोर्ट आने के बाद इसमें बदलाव हो सकते हैं.
Week 1 - 153.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 9 - 3.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 10 - 7.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 11 - 8.42 करोड़ रुपए का कलेक्शन
भारत में कुल कलेक्शन- 173.32 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 202.44 करोड़ रुपए
वहीं अगर बात करें हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड स्टारर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (Spider-Man: Brand New Day Box Office Collection) की तो यह 30 जुलाई 2026 को भारत-अमेरिका समेत कई देशों में रिलीज हुई है. रिलीज के बाद से ही ये बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर काट रही है. भारत में इसने अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं, अगर बात करें चौथे दिन की तो रात 9 बजे तक सामने आंकड़ों के मुताबिक, इसने 65.88 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
Day 1- 60.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 49.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 3- 70.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 4- 65.88 करोड़ रुपए का कलेक्शन
भारत में कुल कलेक्शन- 246.08 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 293.21 करोड़ रुपए
नोट- ऊपर दिए गए दोनों फिल्मों के कलेक्शन के आंकड़े रात 9 तक आई रिपोर्ट के मुताबिक हैं. फाइनल रिपोर्ट आने के बाद इसके कलेक्शन के आंकड़ों में बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…