Jana Nayagan Box Office Collection Day 14: बॉक्स ऑफिस पर थम नहीं रहा ‘जन नायकन’ का तूफान, विजय की फिल्म ने 14वें दिन भी मारी बाजी

Jana Nayagan Box Office Collection Day 14: थलापति विजय की एक्शन फिल्म ‘जन नायकन’ का बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन जारी है. एच. विनोद निर्देशित इस फिल्म को फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है.

नहीं थम रहा ‘जन नायकन’ का तूफ़ान

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्में सिनेमाघरों में आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देती हैं. उनकी लेटेस्ट एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘जन नायकन’ भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रही है. वीक डेज में फिल्मों की कमाई में थोड़ी गिरावट आना आम बात है, लेकिन इसके बावजूद विजय की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है. रिलीज के दो हफ्ते पूरे होने को आए हैं, लेकिन सिनेमाघरों में इस फिल्म का जलवा अभी भी कम नहीं हुआ है और यह इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शान से शामिल है.

चौदहवें दिन भी जारी रहा कमाई का सिलसिला

ट्रेड ट्रैकर ‘सैकनिल्क’ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ‘जन नायकन’ ने अपने दूसरे बुधवार यानी चौदहवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर ली है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, इस दिन फिल्म ने देश भर में लगभग 2.07 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही, भारत में इस फिल्म की कुल नेट कमाई अब बढ़कर 183.35 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 214.23 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है. हालांकि, ये शुरुआती और अनुमानित आंकड़े हैं और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है. फिल्म अभी भी देश भर में करीब 3,331 शोज के साथ सिनेमाघरों में टिकी हुई है और इसे कुल मिलाकर 14% की ऑक्यूपेंसी मिल रही है.

अलग-अलग भाषाओं में कैसा रहा हाल?

अगर भाषा के हिसाब से बात करें, तो फिल्म की कमाई का तमिल ही रही है. सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, अकेले तमिल वर्जन ने लगभग 1.13 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसे करीब 1943 शोज में 19% की ऑक्यूपेंसी मिली. वहीं दूसरी ओर, हिंदी बेल्ट में भी फिल्म को ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. हिंदी वर्जन ने 1,388 शोज के जरिए लगभग 13 लाख रुपये का योगदान दिया, जहां इसकी ऑक्यूपेंसी 7% दर्ज की गई.

पहले हफ्ते का बवंडर और दूसरे हफ्ते की रफ्तार

फिल्म की ओपनिंग बेहद धमाकेदार रही थी. ‘जन नायकन’ ने अपने पहले गुरुवार को ओपनिंग डे पर ही 42.70 करोड़ रुपये का बंपर कलेक्शन किया था. इसके बाद शुक्रवार को 21.15 करोड़, शनिवार को 28.90 करोड़ और रविवार को 32 करोड़ रुपये कमाकर फिल्म ने वीकेंड पर धमाल मचा दिया था. अपने पहले ही हफ्ते में इस फिल्म ने कुल 153.55 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर लिया था.

इसके बाद जब फिल्म दूसरे हफ्ते में दाखिल हुई, तो इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन कमाई का सिलसिला थमा नहीं. दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 3.55 करोड़, शनिवार को 7.80 करोड़, रविवार को 10.70 करोड़, सोमवार को 3.85 करोड़ और मंगलवार को 2.10 करोड़ रुपये की कमाई हुई. और अब बुधवार के 2.07 करोड़ रुपये जोड़ने के बाद कुल कमाई 183.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.