Jana Nayagan Box Office Day 15: स्पाइडर मैन के आगे हुए Jana Nayagan की सिट्टी पिट्टी गुम, नहीं मिल रहा बॉक्स ऑफिस पर भाव

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box VS Spider-Man Brand New Day Office: थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' और स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू कते बीच घमासान मचा हुआ है. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपने नाम का परचम लहराने की कोशिश कर रही हैं.

Jana Nayagan Box Office collection

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box Office Day 15: थलपति विजय (Thalapathy Vijay)की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan)को रिलीज हुए 15 दिनों का समय हो चुका है. इतना समय होने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. हालांकि टॉम हॉलैंड की स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू की वजह से जन नायकन की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. अगर बात की जाए अब तक की कमाई की तो फिल्म 'जन नायकन' ने रिलीज के 15वें दिन केवल 1.60 करोड़ रुपए कमाए हैं. बीते दिन फिल्म 'जन नायकन' के 3,901 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का ग्रॉस कलेक्शन 215.87 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 185.15 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. फिल्म 'जन नायकन' ने बीते दिन 30 लाख रुपए ओवरसीज कलेक्शन जमा किया है. फिल्म 'जन नायकन' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन अब 92.80 करोड़ रुपए हो गया है. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 308.67 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'जन नायकन' की कमाई तेजी से गिर रही है.

फिल्म 'जन नायकन' की कैसे होगी हालत खराब?

बीते दिन जो कमाई केवल एक करोड़ पर आकर अटकी है, वो एक दिन पहले 2 करोड़ रुपए थी. कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते तक भी फिल्म 'जन नायकन' का टिक पाना मुश्किल होगा. वैसे भी अब टॉक्सिक और आवारापन जैसी फिल्में रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं. इन दोनों ही फिल्मों के आगे फिल्म 'जन नायकन' नहीं टिक पाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि अब फिल्म 'जन नायकन' के पास सर्वाइवल के लिए ज्यादा समय नहीं है.

क्या सच में खत्म हो रहा है विजय का जादू?

जिस तरह से फिल्म 'जन नायकन' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है, उसे देखकर तरह तरह की बातें हो रही हैं. लोगों का कहना है कि थलपति विजय का जादू अब खत्म होने लगा है. 15 दिनों में ही लोग थलपति विजय से बोर हो रहे हैं. वैसे भी फिल्म 'जन नायकन' विजय की आखिरी फिल्म है. फिल्म 'जन नायकन' के बाद थलपति विजय ने फिल्मों के आगे हाथ जोड़ लिए थे. अब थलपति विजय अपने पॉलिटिकल करियर पर ध्यान दे रहे हैं. हालांकि आए दिन थलपति विजय अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. कुछ समय पहले दावा किया जा रहा था कि थलपति विजय अपनी गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन के साथ शादी करने वाले हैं. माना तो ये भी जाता है कि थलपति विजय की मां पहले ही उनकी शादी के लिए हामी भर चुकी हैं.