Jana Nayagan Box Office Day 16: 200 करोड़ छापने में निकले जन नायकन के दम, कमाई का हुआ इतना बुरा हाल

Jana Nayagan Box Office Day 16: थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' अब भी स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू के आगे टिकने की कोशिश में जुटी हुई है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि विजय की इस फिल्म ने अब तक कितने नोट कूट डाले हैं.

Jana Nayagan

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box Office Day 16: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. अभिनेता से राजनेता बन चुके विजय की फिल्म को रिलीज हुए 16 दिनों का समय बीत गया है. शुरुआत में इस फिल्म ने खूब कमाई की थी. हालांकि टॉम हॉलैंड की स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू की रिलीज के बाद फिल्म 'जन नायकन' की हालत थोड़ी खस्ता हो गई. फिल्म 'जन नायकन' ने बीते दिन 1.36 करोड़ रुपए कमा डाले हैं. फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन अब 92.80 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं फिल्म 'जन नायकन' का ग्रॉस कलेक्शन 215.87 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. फिल्म 'जन नायकन' का नेट कलेक्शन 186.33 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 308.67 करोड़ रुपए हो गया है. कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया में 200 करोड़ रुपए छापने में अब फिल्म 'जन नायकन' को काफी दिक्कत हो रही है.

कहां की ऑडियंस ने लुटाया फिल्म 'जन नायकन' पर प्यार?

फिल्म 'जन नायकन' को हिंदी से ज्यादा साउथ बेल्ट में बहुत पसंद किया जा रहा है. तमिल और तेलुगू ऑडियंस फिल्म 'जन नायकन' को खूब प्यार दे रही है. फैंस को भी पता है कि फिल्म 'जन नायकन' के बाद वो अब विजय को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाएंगे. इसी बीच फिल्म 'जन नायकन' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'जन नायकन' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी फिल्म 'जन नायकन'?

बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म 'जन नायकन' को बोरिया बिस्तर सिमटे को है. जल्द ही फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों से उतर जाएगी. ऐसे में मेकर्स ने फिल्म 'जन नायकन' को ओटीटी पर उतारने की तैयारी कर ली है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'जन नायकन' अमेजन प्राइम वीडियोज पर रिलीज की जाएगी. हालांकि अब तक भी फिल्म 'जन नायकन' की ओटीटी रिलीज डेट से पर्दा नहीं हटाया गया है. ये खबर सामने आते ही फिल्म 'जन नायकन' के फैंस खुशी के मारे झूमने लगे हैं. अब लोग घर बैठकर फिल्म 'जन नायकन' का मजा ले पाएंगे.

फिल्म 'जन नायकन' के हौसले क्यों हुए पस्त?

एक हफ्ते तक फिल्म 'जन नायकन' की कमाई तेजी से आगे बढ़ रही थी. हालांकि एक हफ्ता बीतते ही फिल्म 'जन नायकन' के हाल खराब होने लगे. फिल्म 'जन नायकन' के हाल ही वजह बनी है टॉम हॉलैंड की स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू... जिसकी रिलीज के बाद से ही लोग विजय को नजरअंदाज कर रहे हैं.