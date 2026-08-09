Jana Nayagan Box Office Day 17: वीकेंड आते ही चढ़ी जन नायकन पर साढ़े साती, इतना हुआ कलेक्शन

Jana Nayagan Box Office Day 17: थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' अब भी बॉक्स ऑफिस पर वापसी करने की कोशिश कर रही है. ये फिल्म लगातार स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू को चैलेंज कर रही है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म की कितनी कमाई हो गई है.

'जन नायकन' का कुल कलेक्शन

Jana Nayagan Box Office Day 17: थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) को रिलीज हुए 17 दिनों का समय हो चुका है. इतना समय बीत जाने के बाद भी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है. ये फिल्म अब भी लोगों को अपनी तरफ खींच रही है. हालांकि अब समय के साथ फिल्म 'जन नायकन' का असर कम होने लगा है. रिलीज के 17वें दिन फिल्म 'जन नायकन' ने 2.35 करोड़ रुपए कमाए हैं. बीते दिन इस फिल्म की केवल 2,087 स्क्रीनिंग्स रखी गईं. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 219.71 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 188.50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. बीते दिन फिल्म 'जन नायकन' का ओवरसीज कलेक्शन 25 लाख रुपए हो गया है. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 93.15 करोड़ रुपए हो चुका है.

कितना है फिल्म 'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन?

वहीं फिल्म 'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 312.86 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'जन नायकन' ने वीकेंड पर फिर से वापसी कर ली है. वीक डेज पर फिल्म 'जन नायकन' की कमाई एक करोड़ रुपए पर ही आकर अटक गई है. वीक डेज पर फिल्म 'जन नायकन' के बुरे हाल थे. हालांकि इस दौरान भी फिल्म 'जन नायकन' ने हाल नहीं मानी. फिल्म 'जन नायकन' इस समय टॉम हॉलैंड की स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू को टक्कर दे रही है. स्पाइडर मैन के बज के आगे भी फिल्म 'जन नायकन' डटकर खड़ी हुई है.

ओटीटी पर दस्तक देगी फिल्म 'जन नायकन'?

बॉक्स ऑफिस पर अब धीरे-धीरे फिल्म 'जन नायकन' का पत्ता साफ हो रहा है. इसी बीच फिल्म 'जन नायकन' की ओटीटी रिलीज के बारे में बात होने लग गई है. बताया जा रहा है कि मेकर्स फिल्म 'जन नायकन' को ओटीटी पर लाने की फिराक में हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'जन नायकन' को जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. ये बात जानकर विजय के फैंस खुश हो जाएंगे. बहुत से फैंस ऐसे हैं जो कि फिल्म 'जन नायकन' को देखने के लिए सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाएंगे.

कहां तक पहुंची स्पाइडरमैन की गाड़ी?

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के दसवें दिन 26.28 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है. बीते दिन फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की 12,830 स्क्रीनिंग्स रखी गई थीं. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की नेट कमाई 376.03 करोड़ हो चुकी है. इसके अलावा फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ग्रॉस कलेक्शन 449.24 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.