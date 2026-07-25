Jana Nayagan Box Office Day 2: दूसरे ही दिन औंधे मुंह गिरी Thalapathy Vijay की फिल्म, मेकर्स को हुआ दोगुना नुकसान

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box Office Day 2: थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' इस समय सुर्खियों में है. पहले दिन तो इस फिल्म ने बंपर कमाई की थी. हालांकि दूसरे दिन फिल्म की कमाई को तगड़ा झटका लगा है.

Jana Nayagan box office collection

Jana Nayagan Box Office Collection Day 2: तमिलनाडु के सीएम और साउथ सुपरस्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) आखिरकार रिलीज हो चुकी है. रिलीज होते ही इस फिल्म ने 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली थी. लोग थलपति विजय की आखिरी फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ पड़े थे. इसी बीच अचानक ही थलपति विजय को किसी की नजर लग गई है. यही वजह है जो अचानक ही थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की कमाई औंधे मुंह जा गिरी है. सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट की मानें तो फिल्म 'जन नायकन' ने रिलीज के दूसरे दन 21.15 करोड़ की कमाई की है जो कि पहले दिन 42.70 करोड़ रुपए थी. दूसरे दिन फिल्म 'जन नायकन' के 12,190 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का ग्रॉस कलेक्शन 75.00 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा, फिल्म का नेट कलेक्शन 63.85 करोड़ रुपए है. वहीं बात की जाए फिल्म 'जन नायकन' के ओवसीज कलेक्शन की तो बीते दिन फिल्म ने दुनियाभर में 10 करोड़ रुपए जमा किए. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 37.50 करोड़ रुपए हो चुका है.

फैंस के लिए खास है फिल्म 'जन नायकन'

फिल्म 'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 112.50 करोड़ रुपए हो गया है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'जन नायकन' का जादू फैंस के सिर से उतर चुका है. अब ये तो हर कोई जानता है कि फिल्म 'जन नायकन' विजय के फैंस के लिए कितनी खास है. इस फिल्म के बाद फैंस विजय को स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे. सीएम बनने से पहले ही विजय ने फिल्मी दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया था. ये बात जानकर विजय के फैंस को सदमा लग गया था.

फिल्म 'जन नायकन' के सामने नहीं है कोई तगड़ा कॉम्पिटिशन

गौर करने वाली बात ये है कि फिल्म 'जन नायकन' के सामने इस समय कोई तगड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है. फिल्म धमाल 4 का क्रेज समय के साथ कम हो चुका है. वहीं उत्तर दा पुत्तर., द इंडिया स्टोरी जैसी फिल्में फिल्म 'जन नायकन' के आगे टिक तक नहीं सकतीं. बावजूद इसके फिल्म 'जन नायकन' की कमाई में इतनी गिरावट दिखी है. हालांकि ये बात भी सच है कि विजय ने सीएम बनने के बाद अपनी फिल्म 'जन नायकन' को जरा सा भी प्रमोट नहीं किया है. इसके बाद भी लोग फिल्म 'जन नायकन' में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी...