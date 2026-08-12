Jana Nayagan Box Office Day 20: मिड वीक में चढ़ी जन नायकन की बलि, कमाई का हुआ इतना बुरा कलेक्शन...

Jana Nayagan Box Office Day 20: थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) का बज खत्म होने को है. फिल्म 'जन नायकन' की कमाई अब तेजी से नीचे गिरने लगी है. हालांकि अब भी फिल्म 'जन नायकन' पीछे हटने को तैयार नहीं है. रिलीज के 20वें दिन फिल्म 'जन नायकन' ने 74 लाख रुपये कमाए थे. बीते दिन फिल्म 'जन नायकन' की 1,990 स्क्रीन्स दिखाई गईं. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 318.83 करोड़ रुपए जमा हो गया है. इसी के साथ फिल्म का टोटल ग्रॉस 225.63 करोड़ रुपए हो गया है. इसमें से 93.20 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन है. वहीं फिल्म 'जन नायकन' का नेट कलेक्शन 193.70 करोड़ रुपए है. बीते 20 दिनों में इस फिल्म के 125,057 शोज दिखाए गए हैं. इससे साफ पता चलता है कि फिल्म 'जन नायकन' अब भी हार मानने के लिए राजी नहीं है. हालांकि फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के आगे फिल्म 'जन नायकन' के हाल खराब होने लगे हैं.
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बवाल मचाया हुआ है. ये फिल्म लगातार नोट छापने में जुटी हुई है. यही वजह है कि हिंदी से ज्यादा साउथ बेल्ट में फिल्म 'जन नायकन' को देखा जा रहा है. हिंदी बेल्ट में तो लोग लगातार 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' देखने जा रहे हैं. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने 16वें दिन 8.50 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. फिल्म की बीते दिन 12,851 स्क्रीनिंग्स रखी गई हैं. इसी के साथ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ग्रॉस कलेक्शन 515.95 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का नेट कलेक्शन 431.55 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.
आने वाले शुक्रवार को इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 रिलीज होने को है. आवारापन 2 के रिलीज होते ही फिल्म 'जन नायकन' के हाल और खराब हो जाएंगे. आवारापन 2 के रिलीज का असर तो फिल्म 'जन नायकन' के साथ साथ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की भी कमाई लुढ़कने वाली है. वैसे भी आवारापन 2 उन फिल्मों में से एक हैं जिसकी रिलीज का फैंस को लंबे समय से इंतजार था. एक समय था जब फिल्म आवारापन ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था. आज भी लोग फिल्म आवारापन के गानों से उबर नहीं पाए हैं. आज भी लोग इस फिल्म के गाने सुनना पसंद करते हैं. इस बार फिल्म आवारापन के दूसरे पार्ट के साथ इमरान हाशमी पूरी तरह से तैयार हैं.