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Jana Nayagan Box Office Day 3: तमिल सिनेमा की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर बनी विजय की फिल्म, तीसरे दिन दिखी 34 प्रतिशत ग्रोथ

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box Office Day 3: थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है. दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म ने तीसरे दिन बंपर कमाई कर डाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 26, 2026 6:36 AM IST
Jana Nayagan Box Office Day 3: तमिल सिनेमा की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर बनी विजय की फिल्म, तीसरे दिन दिखी 34 प्रतिशत ग्रोथ

Jana Nayagan box office collection

थलपति विजय (Thalapathy Vijay) अपनी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. आते ही फिल्म ने नोटों की बारिश करनी शुरू कर दी थी. हालांकि दूसरे ही दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है. लोगों को लगने लगा था कि लोगों के सिर से फिल्म 'जन नायकन' का जादू खत्म होने लगा है. इसी बीच इस फिल्म ने तीसरे दिन जबरदस्त वापसी कर डाली है. हाल में हो गया है कि 3 दिनों में ही 'जन नायकन' ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया. इसी के साथ 'जन नायकन' तमिल सिनेमा की दूसरी हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है. बीते दिन फिल्म 'जन नायकन' ने 28.50 करोड़ रुपए कूटे हैं. इसी के साथ फिल्म का नेट कलेक्शन 21.15 करोड़ रुपए हो गया है. कल फिल्म 'जन नायकन' के 12,299 शोज दिखाए गए थे. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का टोटल ग्रॉस 108.34 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 92.35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. बीते दिन फिल्म 'जन नायकन' ने 20 करोड़ रुपए ओवरसीज बिजनेस किया है. इसी के साथ फिल्म का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 63.50 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'जन नायकन' का ग्रॉस कलेक्शन 171.84 करोड़ रुपए हो चुका है.

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फिल्म 'जन नायकन' को एक ही दिन में मिली तगड़ी ग्रोथ

आपको जानकर हैरानी होगी कि थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने तीसरे दिन 34.8 करोड़ रुपए की ग्रोथ हासिल की है. इससे पता चलता है कि थलपति विजय को फैंस आज भी कितना प्यार करते हैं. भले ही राजनीति में जाने के बाद थलपति विजय ने फिल्मों से दूरी बना ली है. हालांकि लोग आज भी थलपति विजय को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं. यही वजह है जो इस समय थलपति विजय की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है.

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फिल्म 'जन नायकन' ने कहां चलाया जादू

फिल्म 'जन नायकन' तमिल सिनेमा में काफी पसंद की जा रही है. बीते दिन तमिल में फिल्म ने 24,40 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. फिल्म 'जन नायकन' ने बीते दिन हिंदी में 2.70 करोड़ रुपए की कमाई की है. वहीं तेलुगू में फिल्म ने 1.40 करोड़ छापे हैं. कहना गलत नहीं होगा कि तमिल बेल्ट के लोग फिल्म 'जन नायकन' को सबसे ज्यादा प्यार दे रहे हैं. कुछ समय पहले ही तृषा कृष्णन भी फिल्म 'जन नायकन' देखने सिनेमाघर पहुंची थीं. जिसके बाद फैंस के बीच हंगामा मच गया था.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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