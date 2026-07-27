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5 दिनों में Jana Nayagan ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, एक झटके में धो डाले 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स

Jana Nayagan Box Office Collection: विजय थलापति (Thalapathy Vijay) की 'जन नायगन' बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर मचा रही है. फिल्म ने महज 5 दिनों में 131 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर 10 फिल्मों के लाइफटाइम रिकॉर्ड को धूल चटा दी है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 27, 2026 9:34 PM IST
5 दिनों में Jana Nayagan ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, एक झटके में धो डाले 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स

'जन नायगन' ने 5 दिनों में तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड

Jana Nayagan Box Office Collection Day 5: सिनेमा के गलियारों में इस वक्त अगर किसी एक फिल्म की गूंज सबसे तेज है, तो वह है थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की हालिया रिलीज मूवी 'जन नायगन' (Jana Nayagan) की, जिसने रिलीज होते ही ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि, अच्छे-अच्छे दिग्गजों के पसीने छूट गए हैं. फिल्म ने महज 5 दिनों के भीतर जो करिश्मा दिखाया है, उसने ट्रेड पंडितों के सभी गणित को फेल कर दिए हैं. इस मास्टरपीस ने सिर्फ 5 दिनों की कमाई में 10 बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को धूल चटा दी है. आइए जानते हैं कि इस सुनामी के आगे कौन-कौन सी फिल्में चित हो गईं और 'जन नायगन' ने 5 दिनों में कितने करोड़ का कारोबार (Jana Nayagan Box Office Collection Day 5) कर लिया है.

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बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय थलापति (Thalapathy Vijay Movie) की फिल्म 'जन नायगन' ने पहले ही वीकेंड पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और इसी के साथ 5 दिनों में यह फिल्म 2026 की सबसे ज्यादा कमाने वाली दूसरी तमिल (Jana Nayagan Box Office Collection) फिल्म बन गई है. तो चलिए जानते हैं पांचवे दिन मूवी का कलेक्शन कितना रहा और इसने किन 10 फिल्मों के रिकॉर्ड को धूल चटाई है.

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Jana Nayagan बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

वीकेंड पर धुआंधार कमाई करने वाली 'जन नायगन' वर्किंग डे पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायगन' ने पहले सोमवार को 9 बजे तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, 6.70 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया है.

Day 1- 42.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 2- 21.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 3- 28.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 4- 32.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 5- 6.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 131.45 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 153.89 करोड़ रुपए

इन 10 फिल्मों को चटाई धूल

आपको बता दें कि, विजय की 'जन नायगन' ने महज 5 दिनों में ही 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है और इसी के साथ इसने 10 फिल्मों के लाइफटाइम रिकॉर्ड को धूल चटा दी है. पहले नंबर पर सूर्या की 'करप्पू' है, जिसने 198 करोड़ की कमाई की. वहीं जन नायकन ने जिन फिल्मों को पीछे छोड़ा है. इसमें 'द ओडिसी' (10 दिन में 102.61 करोड़), 'अल्फा' (59.02 करोड़), 'कॉकटेल 2' ( 104.52 करोड़), 'मैं वापस आऊंगा' (64.65 करोड़), 'है जवानी तो इश्क होना 'है (61.78 करोड़), 'चांद मेरा दिल' (31.14 करोड़), 'पति पत्नी और वो दो' (59.29 करोड़), 'राजा शिवाजी' (105.68 करोड़), 'ओ रोमियो' (83.35 करोड़), 'मर्दानी 3' (52.99 करोड़).

नोट- ऊपर दिए आंकड़े रात 9 बजे तक के सामने आए आंकड़ों के मुताबिक हैं. पांचवे दिन की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद इसमें बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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