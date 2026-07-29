Jana Nayagan Box Office Day 6: वीक डेज पर विजय की फिल्म का भौकाल, मेकर्स हुए मालामाल

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box Office Day 6: थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है. वीक डेज पर भी ये फिल्म जमर कमाई कर रही है. चलिए जानते हैं कि फिल्म 'जन नायकन' का अब तक का क्या कलेक्शन रहा है.

Jana Nayagan box office collection

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box Office Day 6: थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. विजय की आखिरी फिल्म होने की वजह से लोग 'जन नायकन' को अपना खूब प्यार दे रहे हैं. हालांकि वीकेंड पर फिल्म 'जन नायकन' की कमाई को थोड़ा झटका लगा था. जिसके बाद फिल्म 'जन नायकन' ने दोबारा वापसी की है. वीक डेज पर फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. अगर बात की जाए फिल्म 'जन नायकन' की अब तक की कमाई की तो फिल्म ने रिलीज के छठे दिन 8.00 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. बीते दिन फिल्म के 10,413 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का ग्रॉस कलेक्शन 167.57 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म का नेट कलेक्शन 143.40 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. बीते दिन फिल्म 'जन नायकन' ने ओवरसीज कलेक्शन के नाम पर 3 करोड़ रुपए कमा लिए. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का टोटल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 78.50 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म 'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 246.07 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

कहां चल रहा है फिल्म 'जन नायकन' का जादू?

फिल्म 'जन नायकन' ने हिंदी बेल्ट में 1.25 करोड़ रुपए कमाए हैं. वहीं तमिल में विजय की फिल्म ने 6.15 करोड़ रुपए कूटे हैं. वहीं तेलुगू में फिल्म की कमाई केवल 60 लाख रुपए रह गई, कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'जन नायकन' को सबसे ज्यादा प्यार तमिल बेल्ट में मिल रहा है. अब ये तो होना ही था. सब लोग ये बात जानते हैं कि ये फिल्म विजय की आखिरी फिल्म है. फिल्म 'जन नायकन' के बाद फैंस विजय को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाएंगे. ऐसे में लोग फिल्म 'जन नायकन' को अपना खूब प्यार दे रहे हैं.

फिल्म 'जन नायकन' की कमाई में क्यों आया उछाल?

फिल्म 'जन नायकन' इस समय बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल दिखा रही है. हाल ये है कि फिल्म 'जन नायकन' ने धमाल 4 को भी पीछे छोड़ दिया है. वैसे भी द ओडिसी के अलावा फिल्म 'जन नायकन' को टक्कर देने के लिए कोई बड़ी फिल्म नहीं है. यही वजह है कि फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाया हुआ है. कहना गलत नहीं होगा कि इस समय फिल्म 'जन नायकन' की रफ्तार को रोक पाना किसी की भी बस की बात नहीं है. हालांकि शुक्रवार आते आते फिल्म 'जन नायकन' के हाल बदल सकते हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 'जन नायकन' 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने में कितना समय लगाएगी.