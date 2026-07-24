google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Box Office
  • Jana Nayagan Box Office Collection: ‘जन नायकन’ ने बाॅक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, पहले ही दिन हुई छप्पर...

Jana Nayagan Box Office Collection: ‘जन नायकन’ ने बाॅक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, पहले ही दिन हुई छप्परफाड़ कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: राजनीति के मैदान में उतरने के बाद थलपति विजय की अवेटेड और आखिरी फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार 7 महीने की देरी के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं पहले दिन के कलेक्शन.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 24, 2026 6:36 AM IST
Jana Nayagan Box Office Collection: ‘जन नायकन’ ने बाॅक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, पहले ही दिन हुई छप्परफाड़ कमाई

‘जन नायकन’ ने बाॅक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा

Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: तमिलनाडु की सियासत में कदम रख चुके सुपरस्टार थलपति विजय के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. लगभग सात महीनों की लंबी देरी और तमाम अटकलों के बाद, विजय की आखिरी सिनेमाई फिल्म 'जन नायकन' बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच मिला-जुला क्रेज था, जिसके चलते इसकी एडवांस बुकिंग औसत से थोड़ी बेहतर रही. लेकिन अब, जब फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है, तो हर किसी की नजरें इसके पहले दिन की कमाई पर टिकी हुई हैं.

Thalapathy Vijay की फिल्म 'जन नायगन' देखने पहुंची Trisha Krishnan, एक्ट्रेस को देख बेकाबू हुई भीड़; वीडियो में दिखा बुरा हाल!
Also Read

Thalapathy Vijay की फिल्म 'जन नायगन' देखने पहुंची Trisha Krishnan, एक्ट्रेस को देख बेकाबू हुई भीड़; वीडियो में दिखा बुरा हाल!

पहले दिन का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' ने अब तक 41 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है. विजय की स्टार वैल्यू और उनके विशाल फैन बेस को देखते हुए यह कलेक्शन बेहतरीन माना जा सकता है, लेकिन उनके अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स के सामने यह थोड़ा फीका नजर आ रहा है. अगर हम 'जना नायकन' के प्रदर्शन की तुलना थलपति विजय की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों से करें, तो यह उनकी सबसे बड़ी हिट 'लियो' से काफी पीछे नजर आती है. साल 2023 में आई फिल्म 'लियो' में विजय और तृषा की जोड़ी ने तहलका मचाया था और भारत में पहले ही दिन 64.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करके इतिहास रच दिया था. आंकड़ों से साफ है कि 'जना नायकन' पहले दिन की कमाई के मामले में 'लियो' के इस विशालकाय रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी.

Jana Nayagan X Review: थलपति विजय की आखिरी फिल्म ने मचाया तहलका, पर्दे पर एक्टर को देख फैंस हुए दीवाने
Also Read

Jana Nayagan X Review: थलपति विजय की आखिरी फिल्म ने मचाया तहलका, पर्दे पर एक्टर को देख फैंस हुए दीवाने

इतना ही नहीं, विजय की अन्य फिल्मों का ओपनिंग डे रिकॉर्ड भी काफी मजबूत रहा है. उनकी फिल्म 'बीस्ट' ने पहले दिन 49.30 करोड़ रुपये और 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' ने 44 करोड़ रुपये की धमाकेदार ओपनिंग की थी. इस लिहाज से देखें तो 'जना नायकन' विजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बनने से चूक गई है.

भारी-भरकम बजट और फिल्म के लिए चैलेंज

हालांकि फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इसके आधिकारिक बजट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा है कि 'जन नायकन' को 300 से 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट के साथ तैयार किया गया है.

यदि हम इसका कम से कम बजट 300 करोड़ रुपये भी मान लें, तो फिल्म के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी. पहले दिन एक शानदार ओपनिंग मिलने के बाद अब पूरी फिल्म का दारोमदार वीकेंड के कलेक्शन पर है. अगर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मुनाफे की कैटेगरी में आना है, तो इसे शनिवार और रविवार को उम्मीद से दोगुना प्रदर्शन करना होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि विजय के फैंस अपनी पसंदीदा स्टार की इस आखिरी फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए थिएटर्स में कितना प्यार बरसाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

NEET प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते ही ट्रोल हुए सलमान खान, पुराना वीडियो वायरल, बोले- 'खुद लीक पेपर से हुआ था पास'

Next Story

NEET प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते ही ट्रोल हुए सलमान खान, पुराना वीडियो वायरल, बोले- 'खुद लीक पेपर से हुआ था पास'