Jana Nayagan Box Office Collection: विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ ने काटी गदर, 12 दिनों में की ताबड़तोड़ कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection Day 12: थलापति विजय और पूजा हेगड़े की फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है.

‘जन नायकन’ ने काटी गदर

साउथ के सुपरस्टार और राजनीति में कदम रख चुके थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. निर्देशक एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म ने रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाई हुई है. वीकेंड की लंबी छलांग के बाद जब फिल्म ने अपने दूसरे वर्किंग वीक यानी मंडे टेस्ट में प्रवेश किया, तो इसकी कमाई में गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने अपने 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार को कुल कितनी कमाई की है.

कैसी रही 'जना नायकन' की कमाई?

जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, 'जन नायकन' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार को भारत में लगभग 3.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. हालांकि, रविवार के मुकाबले सोमवार को कलेक्शन में करीब 64 प्रतिशत की गिरावट जरूर दर्ज की गई है, जो कि वीकेंड के बाद आम तौर पर हर बड़ी फिल्म के साथ होता है. देश भर के सिनेमाघरों में यह फिल्म अभी भी करीब 3,943 शोज़ के साथ सफलतापूर्वक दौड़ रही है. इन ताजा आंकड़ों को जोड़ने के बाद फिल्म का कुल भारत में ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 209.35 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन अब 179.45 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है. गौर करने वाली बात यह है कि रविवार को फिल्म ने अकेले भारत में 10.70 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया था.

दुनियाभर में हुई इतनी कमाई

भारतीय बाजार के अलावा विदेशों में भी थलापति विजय की इस फिल्म का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 12वें दिन लगभग 1 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही फिल्म का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 92 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के आंकड़ों को मिला दिया जाए, तो 'जना नायकन' का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 301.35 करोड़ रुपये को पार कर चुका है. इसी के साथ फिल्म ने 300 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री मार ली है.

फिल्म की स्टार कास्ट और कहानी

आपको बता दें कि 'जना नायकन' थलापति विजय के करियर की बेहद खास फिल्मों में से एक है. फिल्म में विजय ने 'थलापति वेत्री कोंडन' नाम के एक पूर्व अधिकारी का दमदार किरदार निभाया है, जो एक छोटी बच्ची 'विजी' को गोद लेता है और उसे निडर व बहादुर बनने की प्रेरणा देता है. फिल्म में विजय के अलावा पूजा हेगड़े, ममता बैजू, बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, प्रियामणि और सुनील जैसे कई दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.