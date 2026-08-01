Jana Nayagan Collection Day 10: 'जन नायकन' की कमाई में आया उछाल, 'स्पाइडर मैन' के आगे टिके हैं थलापति विजय

Jana Nayagan VS Spider Man Brand New Day: टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इसके बाद भी थलापति विजय की फिल्म जन नायकन का जलवा देखने को मिल रहा है.

स्पाइडर मैन के सामने जन नायकन टिकी है.

Jana Nayagan Box Office Collection Day 10: थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) 10 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म के शनिवार को हुए कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है. ये फिल्म उस समय जबरदस्त कमाई कर रही है जब भारत में हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन' लगी हुई है. थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होगी. फिल्म ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. आइए जानते हैं कि थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' का अब तक कितना कलेक्शन हो गया है.

फिल्म 'जन नायकन' 300 करोड़ी होने की तरफ बढ़ाए कदम

अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय तमिलनाडु के सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं. वह राज्य में अपने जबरदस्त काम से लोगों का दिल जीत रहे हैं. वहीं, थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. ये फिल्म रिलीज के बाद दूसरे शनिवार को जबरदस्त उछाल के साथ आगे बढ़ी है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने शनिवार यानी 1 अगस्त को 7.80 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए 164.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से शुक्रवार की कमाई 3.55 करोड़ रुपये को देखते हुए फिल्म ने शनिवार को दोगुने से ज्यादा का कलेक्शन किया है. फिल्म 'जन नायकन' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 277.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और जल्द ही 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होगी.

फिल्म 'जन नायकन' का कलेक्शन

दिन 1- 42.70 करोड़ रुपये

दिन 2- 21.15 करोड़ रुपये

दिन 3- 28.90 करोड़ रुपये

दिन 4- 32.00 करोड़ रुपये

दिन 5- 10.65 करोड़ रुपये

दिन 6- 8.00 करोड़ रुपये

दिन 7- 6.10 करोड़ रुपये

दिन 8- 4.05 करोड़ रुपये

दिन 9- 3.55 करोड़ रुपये

दिन 10- 7.80 करोड़ रुपये

अब तक कुल कमाई- 164.90 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन)

'स्पाइडर मैन' के आगे टिकी है 'जन नायकन'

टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' बीते गुरुवार यानी 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने तीन दिनों में 176.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म को भारत को में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' के सामने साउथ फिल्म 'जन नायकन' टिकी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. बताते चलें कि थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' का डायरेक्शन एच विनोद ने किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.