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Jana Nayagan Box Office Day 3: 100 करोड़ी होने से एक कदम दूर है थलापति विजय की फिल्म, जानें कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection: साउथ स्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में बंपर कलेक्शन कर लिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 25, 2026 11:41 PM IST
Jana Nayagan Box Office Day 3: 100 करोड़ी होने से एक कदम दूर है थलापति विजय की फिल्म, जानें कमाई

जन नायगन ने इतना कलेक्शन कर लिया है.

Jana Nayagan Box Office Collection Day 3: साउथ इंडस्ट्री के एक्टर थलपति विजय (Thalapathy Vijay) भले ही तमिलनाडु के सीएम बन गए हो लेकिन लेकिन एक अभिनेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. इस बात का अंदाजा उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) की कमाई को देखकर लग रहा है. थलापति विजय की ये फिल्म काफी समय से अटकी थी. फाइनली ये फिल्म बीते गुरुवार यानी 23 जुलाई को सिनेमाघरों में पहुंची और लोगों की भीड़ यहां उमड़ पड़ी. फिल्म 'जन नायकन' के क्रेज का अंदाजा इस इसकी एडवांस बुकिंग में दिख रहा था. फिल्म ने रिलीज से पहले ही जबरदस्त कमाई कर ली थी. थलापति विजय की फिल्म सिर्फ 3 दिनों में अच्छा कलेक्शन करते हुए 100 करोड़ी होने से एक कदम दूर है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म का अब तक कलेक्शन हो चुका है.

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फिल्म 'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' का लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म की कमाई देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और मेकर्स की तिजोरियां भर रही है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने तीन दिनों में 92.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने शनिवार यानी तीसरे दिन जबरदस्त कमाई करते हुए 28.50 करोड़ रुपये जोड़े हैं. फिल्म के तीन दिनों के कलेक्शन पर नजर डालें तो पहले दिन 42.70 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 21.15 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 28.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. ये फिल्म रिलीज के बाद चौथे दिन यानी रविवार को 100 करोड़ी हो जाएगी.

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फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज में आए कई रोड़े

बताते चलें कि थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज डेट 9 जनवरी, 2026 तय की गई थी लेकिन ये फिल्म अटकी रही. इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था. इसी बीच तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में थलापति विजय व्यस्त हो गए और फिल्म आगे बढ़ती चली गई. इसी बीच फिल्म 'जन नायकन' ऑनलाइन लीक हो गई और मेकर्स का दूसरा झटका लगा. आखिरकार फिल्म को हरी झंडी मिली और ये 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. गौरतलब है कि थलापति विजय ने साल 2024 में अनाउंस कर दिया था कि वह एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह रहे हैं और फिल्म 'जन नायकन' उनकी आखिरी मूवी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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