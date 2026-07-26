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Jana Nayagan Box Office Day 4: ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ी हुई 'जन नायकन', थलापति विजय ने दिखाया भौकाल

Jana Nayagan Box Office Collection: थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 26, 2026 10:11 PM IST
Jana Nayagan Box Office Day 4: ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ी हुई 'जन नायकन', थलापति विजय ने दिखाया भौकाल

फिल्म जन नायकन ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) काफी दिक्कतों के बाद जब 23 जुलाई को बड़े पर्दे पर पहुंची तो फैंस सिनेमाघरों में उमड़ पड़े. थलापति विजय की आखिरी फिल्म होने के चलते लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया है. फिल्म 'जन नायकन' को काफी पसंद किया जा रहा है. इसका अंदाजा फिल्म की कमाई के देखकर लगाया जा सकता है. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. आइए जानते हैं कि थलापति विजय की लास्ट मूवी 'जन नायकन' ने शुरुआती चार दिनों में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

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थलापति विजय की लास्ट फिल्म 'जन नायकन' ने दिखाया जलवा

थलापति विजय की लास्ट फिल्म 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर छप्परफाड़ कमाई की है. फिल्म ने पहले दिन ही जाहिर कर दिया था कि मेकर्स की तिजोरियां भरकर ही मानेगी. थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने रविवार को बंपर कमाई की है और आंकड़ा 100 करोड़ रुपये के पार चला गया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को 32 करोड़ रुपये कमाए हैं और अब तक नेट कलेक्शन 124.75 करोड़ रुपये हो गया है. बताते चलें कि थलापति विजय की लास्ट फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई यानी गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस तरह से फिल्म को पहले वीकेंड में चार दिन मिल गए और इसका मेकर्स को फायदा हुआ है. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करते हुए 207.48 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं.

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फिल्म 'जन नायकन' की पहले वीकेंड की कमाई
दिन 1- 42.70 करोड़ रुपये
दिन 2- 21.15 करोड़ रुपये
दिन 3- 28.90 करोड़ रुपये
दिन 4- 32.00 करोड़ रुपये
अब तक कुल कमाई- 124.75 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन)

फिल्म 'जन नायकन' में नजर आए ये सितारे

एच विनोद के डायरेक्शन में बनी थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म की कमाई के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं. फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो थलापति विजय के अलावा बॉबी देओल, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, प्रियामणि जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि फिल्म 'जन नायकन' को सिनेमाघरों में पहुंचने तक कई समस्या सामना करना पड़ा है. ये फिल्म 9 जनवरी, 2026 रिलीज होने वाली थी लेकिन 23 जुलाई को सिनेमाघरों में पहुंच पाई है. फिलहाल, थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' लोगों का जमकर मनोरंजन कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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