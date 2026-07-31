Jana Nayagan Collection Day 9: थलापति विजय का बॉक्स ऑफिस पर चल रहा जलवा, 'जन नायकन' की हो गई इतनी कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection: साउथ एक्टर थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

फिल्म जन नायकन अच्छी कमाई कर रही है.

Jana Nayagan Box Office Collection Day 9: साउथ इंडस्ट्री एक्टर और तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) सिनेमाघरों में लगी है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं लेकिन लोग काफी संख्या में सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. इससे पता चलता है कि थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा चल रहा है. एक्टर ने एक्टिंग की दुनिया की अलविदा कहकर राजनीतिक पारी शुरू की है. ये उनकी लास्ट फिल्म है इसलिए भी इसका जबरदस्त बज है. आइए जानते हैं कि थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'जन नायकन' का दुनियाभर में बजा डंका

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर अलग लेवल का उत्साह देखने को मिल रहा था. फिल्म के बड़े पर्दे आते ही लोग थिएटर में पहुंचने लगे. यहां तक कि फिल्म की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल था. फिल्म ने 9 दिनों में अच्छी कमाई कर ली है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने शुक्रवार को 3.55 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म का नेट कलेक्शन 157.10 करोड़ रुपये पहुंच गया है. थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई की बात करें तो 268.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है.

फिल्म 'जन नायकन' की अब तक की कमाई

दिन 1- 42.70 करोड़ रुपये

दिन 2- 21.15 करोड़ रुपये

दिन 3- 28.90 करोड़ रुपये

दिन 4- 32.00 करोड़ रुपये

दिन 5- 10.65 करोड़ रुपये

दिन 6- 8.00 करोड़ रुपये

दिन 7- 6.10 करोड़ रुपये

दिन 8- 4.05 करोड़ रुपये

दिन 9- 3.55 करोड़ रुपये

अब तक कुल कमाई- 157.10 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन)

एच विनोद ने फिल्म 'जन नायकन' का किया डायरेक्शन

फिल्म 'जन नायकन' की कमाई इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इसे काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म के सामने बॉक्स ऑफिस पर कई मूवीज थीं लेकिन इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा. थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' के डायरेक्शन की जिम्मेदारी एच विनोद के पास थी. इस फिल्म में थलापति विजय, बॉबी देओल, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, प्रियामणि ने काम किया है. बताते चलें कि थलापति विजय ने जब बताया था कि वह एक्टिंग से अलविदा कहने वाले हैं तो फैंस इमोशनल हो गए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.