Jana Nayagan Box Office Day 9: 'स्पाइडर मैन' के जाल में फंसी थलपति विजय की फिल्म, कमाई का हुआ इतना बुरा हाल

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box Office Day 9: थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' के अब बॉक्स ऑफिस पर हाल खराब होने लगे हैं. स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू की रिलीज के बाद से ही इस फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है.

Jana Nayagan Box Office Day 6: 'स्पाइडर मैन' के जाल में फंसी थलपति विजय की फिल्म

Thalapathy Vijay's film Jana Nayagan Box Office Day 9: साउथ सुपरस्टार से सीएम बन चुके थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. एक समय था जब इस फिल्म ने जमकर नोट छापे थे. हालांकि समय के साथ फिल्म 'जन नायकन' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. टॉम हॉलैंड की स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू की रिलीज के बाद से ही फिल्म 'जन नायकन' के हाल खराब होने लग गए हैं. अगर बात की जाए फिल्म 'जन नायकन' की कमाई की तो नौवें दिन विजय की फिल्म ने केवल 3.55 करोड़ रुपए की कमाई की है. बीते दिन फिल्म के 4,165 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 183.45 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 157.10 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इसके अलावा फिल्म 'जन नायकन' ने बीते दिन 2 करोड़ रुपए ओवसीज कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म 'जन नायकन' का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 85.00 करोड़ रुपए हो गया है.

फिल्म 'जन नायकन' की हालत किसने की खराब?

फिल्म 'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 268.45 करोड़ रुपए हो चुका है. टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' की रिलीज के बाद से ही थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की कमाई पर बुरा असर पड़ा है. स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू के आगे विजय की फिल्म तेजी से फिसल रही है. अब ये तो होना ही था, लोगों को स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू पसंद आ रही है. अगर बात की जाए स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू की कमाई की तो इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 49.35 करोड़ रुपए कूट डाले हैं.

कितनी हुई स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू की कमाई?

फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' के बीते दिन 16,902 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 131.46 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 109.95 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. आंकड़े इस बात का सबूत है कि फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू' को देखने में लोग कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि इंडिया में स्पाइडर मैन को कितना प्यार दिया जाता है. कुछ समय पहले ही टॉम हॉलैंड फिल्म ओडिसी के प्रीमियर के लिए इंडिया आए थे. यहां पर आते ही लोगों ने टॉम हॉलैंड का जबरदस्त स्वागत किया था. मुंबई के चप्पे चप्पे पर स्पाइडर मैन के जलवे देखने को मिले थे. इस दौरान फैंस का प्यार देखकर तो टॉम हॉलैंड को भी सदमा लग गया था.