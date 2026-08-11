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Jana Nayagan Collection Day 19: बॉक्स ऑफिस पर थलपति विजय का दबदबा, 'जन नायगन' ने 19वें दिन की तगड़ी कमाई

थलपति विजय की एक्शन ड्रामा फिल्म 'जन नायगन' तीसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है. 19वें दिन यानी तीसरे सोमवार को फिल्म ने धीमी रफ्तार के बावजूद शानदार कलेक्शन किया.

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By: Shreya Pandey | Published: August 11, 2026 6:45 AM IST
Jana Nayagan Collection Day 19: बॉक्स ऑफिस पर थलपति विजय का दबदबा, 'जन नायगन' ने 19वें दिन की तगड़ी कमाई

नहीं थम रहा ‘जन नायकन’ का तूफ़ान

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की चर्चित फिल्म 'जन नायगन' सिनेमाघरों में अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री ले चुकी है. आमतौर पर दो हफ्तों के बाद ज्यादातर फिल्मों की कमाई की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ जाती है, लेकिन विजय का जादू ऐसा है कि 'जन नायगन' धीमी गति से ही सही, पर लगातार कमाई के आंकड़े में इजाफा कर रही है. देश भर के सिनेमाघरों में यह एक्शन-ड्रामा फिल्म अभी भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है.

19वें दिन का कैसा रहा हाल?

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायगन' ने अपने 19वें दिन यानी तीसरे सोमवार को लगभग 75 लाख रुपये की कमाई की है. वर्किंग डे होने के कारण दर्शक संख्या में स्वाभाविक गिरावट देखी गई. सोमवार को यह फिल्म देशभर में करीब 1511 शो में दिखाई गई, जहां इसकी कुल ऑक्यूपेंसी 14.2 प्रतिशत दर्ज की गई. इस आंकड़े के जुड़ने के बाद, फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन लगभग 193.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, अगर भारत में इसके ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 225.02 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है.

तमिल भाषा का दबदबा बरकरार

भाषा के हिसाब से देखें तो फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार इसके मूल तमिल वर्जन से मिल रहा है. 19वें दिन अकेले तमिल भाषा से फिल्म ने 65 लाख रुपये की कमाई की. तमिल शो की ऑक्यूपेंसी सोमवार को 16 प्रतिशत रही, जो 943 शो में दर्ज की गई. 'जन नायगन' का बॉक्स ऑफिस सफर काफी धमाकेदार रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ 42.70 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते के खत्म होने तक फिल्म ने भारत में नेट 153.55 करोड़ रुपये कमा लिए थे. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने अपनी झोली में 31.60 करोड़ रुपये और जोड़े. तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी रही. शुक्रवार को 1 करोड़, शनिवार को 2.55 करोड़ और रविवार को 3.60 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज हुई.

वीकेंड के बाद सोमवार को आंकड़ों में गिरावट आना तय था, लेकिन फिर भी फिल्म 200 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के ऐतिहासिक आंकड़े की तरफ धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही है.

क्या खास है 'जन नायगन' में?

'जन नायगन' थलपति विजय की एक हाई-वोल्टेज एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसमें जबरदस्त एक्शन सीन के साथ-साथ पारिवारिक भावनाएं और राजनीतिक मुद्दों का तड़का भी लगाया गया है. फिल्म की कहानी एक ऐसे आम इंसान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने लोगों की हिफाजत के लिए अन्याय और जुल्म के खिलाफ अकेले दम पर मोर्चा संभालता है. थलपति विजय की दमदार एक्टिंग और उनके एक्शन अवतार ने इसे इस साल की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में शामिल कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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