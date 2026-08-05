Jana Nayagan Collection: थलपति विजय का जलवा बरकरार, दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ मार रही है 'जन नायकन'

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की अवेटेड और धमाकेदार एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जन नायकन' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है, और अब यह अपने दूसरे हफ्ते के सफर में आगे बढ़ रही है. वीकडेज के दौरान फिल्मों की टिकट खिड़की पर थोड़ी गिरावट आना आम बात है, लेकिन इसके बावजूद विजय के स्टारडम और फिल्म के दमदार कंटेंट के दम पर दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं. तमिल के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को देखने के लिए लोगों का क्रेज कम नहीं हुआ है.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के अनुसार, वीकडेज में थोड़ा धीमा पड़ने के बावजूद 'जन नायकन' ने अपने रिलीज के 13वें दिन भी ठीक-ठाक कमाई कर ली है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 13वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इस दौरान फिल्म देश भर में करीब 3967 शोज के साथ सिनेमाघरों में चल रही थी और इसकी कुल ऑक्यूपेंसी लगभग 15.1 प्रतिशत दर्ज की गई.
इन नए आंकड़ों को जोड़ने के बाद फिल्म का कुल भारत में नेट कलेक्शन अब बढ़कर 181.55 करोड़ रुपये के शानदार आंकड़े पर पहुंच गया है, जबकि भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 211.75 करोड़ रुपये के पार हो गया है. हालांकि, फिल्म के अंतिम और पक्के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जिनके बाद कमाई में थोड़ा और बदलाव देखने को मिल सकता है.
अगर इस फिल्म के पूरे बॉक्स ऑफिस सफर पर नजर डालें, तो इसने अपनी शुरुआत बहुत ही धमाकेदार अंदाज में की थी. सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने पहले गुरुवार को ओपनिंग डे पर ही 35 से 40 करोड़ से ज्यादा यानी करीब 42.70 करोड़ रुपये का जबरदस्त नेट कलेक्शन किया था. इसके बाद शुक्रवार को 21.15 करोड़, शनिवार को 28.90 करोड़ और रविवार को 32 करोड़ रुपये की बंपर कमाई करते हुए पहले हफ्ते का कुल नेट कलेक्शन 153.55 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया था.
दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी फिल्म की रफ्तार थमी नहीं है. फिल्म ने दूसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में भी अच्छी कमाई की, जैसे नौवें दिन 3.55 करोड़, दसवें दिन 7.80 करोड़, ग्यारहवें दिन 10.70 करोड़ और बारहवें दिन 3.85 करोड़ रुपये बटोरे. अब 13वें दिन 2.10 करोड़ रुपये जोड़कर फिल्म ने अपनी स्थिरता साबित कर दी है. इस एक्शन-ड्रामा फिल्म में थलापति विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और ममता बैजू जैसे जाने-माने कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.