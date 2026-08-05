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Jana Nayagan Collection: थलपति विजय का जलवा बरकरार, दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ मार रही है 'जन नायकन'

Jana Nayagan Box Office Collection Day 13: थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस के दूसरे हफ्ते में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. रिलीज के 13वें दिन फिल्म ने करोड़ो की कमाई की है.

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By: Shreya Pandey | Published: August 5, 2026 6:37 AM IST
Jana Nayagan Collection: थलपति विजय का जलवा बरकरार, दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ मार रही है 'जन नायकन'

थलपति विजय का जलवा बरकरार

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की अवेटेड और धमाकेदार एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जन नायकन' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है, और अब यह अपने दूसरे हफ्ते के सफर में आगे बढ़ रही है. वीकडेज के दौरान फिल्मों की टिकट खिड़की पर थोड़ी गिरावट आना आम बात है, लेकिन इसके बावजूद विजय के स्टारडम और फिल्म के दमदार कंटेंट के दम पर दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं. तमिल के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को देखने के लिए लोगों का क्रेज कम नहीं हुआ है.

कैसा रहा 13वें दिन का हाल?

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के अनुसार, वीकडेज में थोड़ा धीमा पड़ने के बावजूद 'जन नायकन' ने अपने रिलीज के 13वें दिन भी ठीक-ठाक कमाई कर ली है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 13वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इस दौरान फिल्म देश भर में करीब 3967 शोज के साथ सिनेमाघरों में चल रही थी और इसकी कुल ऑक्यूपेंसी लगभग 15.1 प्रतिशत दर्ज की गई.

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इन नए आंकड़ों को जोड़ने के बाद फिल्म का कुल भारत में नेट कलेक्शन अब बढ़कर 181.55 करोड़ रुपये के शानदार आंकड़े पर पहुंच गया है, जबकि भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 211.75 करोड़ रुपये के पार हो गया है. हालांकि, फिल्म के अंतिम और पक्के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जिनके बाद कमाई में थोड़ा और बदलाव देखने को मिल सकता है.

पहले हफ्ते की तूफानी कमाई

अगर इस फिल्म के पूरे बॉक्स ऑफिस सफर पर नजर डालें, तो इसने अपनी शुरुआत बहुत ही धमाकेदार अंदाज में की थी. सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने पहले गुरुवार को ओपनिंग डे पर ही 35 से 40 करोड़ से ज्यादा यानी करीब 42.70 करोड़ रुपये का जबरदस्त नेट कलेक्शन किया था. इसके बाद शुक्रवार को 21.15 करोड़, शनिवार को 28.90 करोड़ और रविवार को 32 करोड़ रुपये की बंपर कमाई करते हुए पहले हफ्ते का कुल नेट कलेक्शन 153.55 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया था.

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दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी फिल्म की रफ्तार थमी नहीं है. फिल्म ने दूसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में भी अच्छी कमाई की, जैसे नौवें दिन 3.55 करोड़, दसवें दिन 7.80 करोड़, ग्यारहवें दिन 10.70 करोड़ और बारहवें दिन 3.85 करोड़ रुपये बटोरे. अब 13वें दिन 2.10 करोड़ रुपये जोड़कर फिल्म ने अपनी स्थिरता साबित कर दी है. इस एक्शन-ड्रामा फिल्म में थलापति विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और ममता बैजू जैसे जाने-माने कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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