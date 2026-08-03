Jana Nayagan Box Office Collection: वीकेंड पर चमकी विजय की किस्मत, दसवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही 'जन नायकन'

Jana Nayagan Box Office Collection: थलापति विजय की फेयरवेल फिल्म 'जन नायकन' ने दूसरे वीकेंड में शानदार वापसी की है. इस फिल्म ने शनिवार और रविवार को धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है.

'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल

Jana Nayagan Box Office Collection Day 11: थलापति विजय की बहुचर्चित और उनके करियर की आखिरी फिल्म माने जा रही 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से अपनी धाक जमा ली है. रिलीज के पहले हफ्ते में थोड़ा ठंडा पड़ने के बाद, इस फिल्म ने दूसरे वीकेंड में ऐसा जबरदस्त कमबैक किया है कि ट्रेड एनालिस्ट भी हैरान हैं. फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई को देखकर साफ है कि विजय के फैंस का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर आंकड़ों का तूफान

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'जन नायकन' ने अपने दसवें दिन यानी दूसरे शनिवार को भारत में 10.70 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया. सबसे मजेदार बात यह है कि इसके पिछले दिन यानी शुक्रवार के मुकाबले यह कमाई में 124.7% की भारी-भरकम छलांग थी, क्योंकि शुक्रवार को फिल्म ने महज 3.55 करोड़ रुपये ही कमाए थे.

इस जबरदस्त वीकेंड बूस्ट की बदौलत फिल्म का कुल भारत में नेट कलेक्शन 175.60 करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है, जबकि भारत में ग्रॉस कलेक्शन 204.70 करोड़ रुपये हो गया है. देश के साथ विदेशी बाजारों में भी फिल्म का जलवा कायम है. ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने लगभग 88 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. इन सबको मिलाकर 'जन नायकन' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 285.50 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है.

सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़

फिल्म की इस सफलता के पीछे सिनेमाघरों में उमड़ती भीड़ का बहुत बड़ा हाथ है. दूसरे शनिवार को 'जन नायकन' के तमिल वर्जन ने कुल 48.29% की जबरदस्त ऑक्यूपेंसी दर्ज की. सुबह के शोज में यह आंकड़ा 28.00% था, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, सिनेमाघरों में जनता की लाइन लग गई. दोपहर के शोज में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 47.08% हो गई, शाम के शोज में यह उछलकर 56.85% पर पहुंच गई और रात के शोज में तो गजब ही हो गया, जहां ऑक्यूपेंसी ने 61.23% का पीक छू लिया.

पूरे देश में इस वक्त लगभग 4,111 शोज में धड़ल्ले से चल रही इस फिल्म ने रविवार को भारत में लगभग 11 करोड़ रुपये और बटोर लिए हैं. भले ही फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिले हों और दूसरी फिल्मों से तगड़ा मुकाबला करना पड़ा हो, लेकिन विजय की आखिरी फिल्म होने के नाते इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में जो सैलाब उमड़ रहा है, वो वाकई देखने लायक है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.