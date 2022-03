Jhund Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की हालिया रिलीज फिल्म झुंड (Jhund) थियेटर पर धमाकेदार प्रदर्शन में जुटी है। इस फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करते हुए ठीकठाक रकम जुटा ली है। खास बात ये है कि अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म झुंड ने खास बज न होते हुए भी ओपनिंग डे के नंबर्स में तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वलिमै को पीछे छोड़ दिया है। मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म सैराठ के निर्देशक नागराज मंजुले और अमिताभ बच्चन स्टारर ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। जिसमें फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन एक स्पोर्ट्स टीचर के रोल में दिखे हैं। Also Read - Top 5 South Gossips of the Day: बाहुबली 3 लेकर आएंगे प्रभास-एसएस राजामौली, अल्लू अर्जुन के हाथ से निकली आइकन

फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सधी शुरुआत करते हुए पहले दिन ही 1.50 करोड़ रुपये की रकम हासिल कर ली है। ये आंकड़ा उम्मीद से बेहतर बताया जा रहा है। ट्रेड पंडितों ने फिल्म का अनुमानित आंकड़ा करीब 1 करोड़ तय किया था। फिल्म को लेकर दर्शकों के ठंडे रिस्पॉन्स की वजह से माना जा रहा था कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की वजह से 1 करोड़ का आंकड़ा पहले दिन ही छू पाएगी। सामने आए आंकड़े इस अनुमान से बेहतर है। फिल्म ने पहले दिन धीमी शुरुआत करते हुए 1.50 करोड़ रुपये की रकम हासिल की है। खास बात ये है कि इस फिल्म ने ओपनिंग डे में अजित कुमार की वलिमै को पीछे छोड़ दिया है।

#Jhund Fri ₹ 1.50 cr… With glowing word of mouth, the film needs miraculous growth on Day 2 and 3 to cover lost ground. #India biz. pic.twitter.com/fYigJ5RPw4

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 5, 2022