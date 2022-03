Jhund Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड इंडस्ट्री के मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म 'झुंड' (Jhund) लोगों को खूब पसंद आ रही है जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार की कमाई में पहले दिन से इजाफा करते हुए 2.10 करोड़ रुपये की कमाई की है। अमिताभ बच्चन की फिल्म 'झुंड' को नागराज मंजुले (Nagraj Manjule) ने डायरेक्ट किया है।

अमिताभ बच्चन की फिल्म 'झुंड' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अच्छी शुरुआत की और 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन कमाई के आंकडों में बढ़ोत्तरी करते हुए 2.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह से फिल्म ने दो दिन में कुल 3.60 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। फिल्म ने दूसरे दिन मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में कमाई में सुधार किया। लेकिन नॉर्थ इंडिया में फिल्म की खास कमाई नहीं हुई। फिल्म को तीसरे दिन रविवार होने के चलते अच्छी करने की उम्मीद है।

#Jhund improves in #Mumbai and parts of #Maharashtra on Day 2, but the numbers in some circuits - especially #NorthIndia - are below the mark… Biz needs to multiply on Day 3 for a respectable weekend total… Fri 1.50 cr, Sat 2.10 cr. Total: ₹ 3.60 cr. #India biz. pic.twitter.com/4LZlQYyGa6

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 6, 2022