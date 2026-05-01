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Kara Box Office Day 1: 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' को औकात दिखाने निकले धनुष, पहले दिन छापे इतने करोड़

Dhanush Mamitha Baiju film Kara Box Office Day 1: फिल्म 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' को टक्कर देने के लिए साउथ सुपरस्टार धनुष ने भी कमर कस ली है. धनुष की फिल्म कारा ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने शुरू कर दिए हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: May 1, 2026 8:40 AM IST

Kara Box Office Day 1: 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' को औकात दिखाने निकले धनुष, पहले दिन छापे इतने करोड़
Kara Box Office Day 1

Dhanush Mamitha Baiju film Kara Box Office Day 1: बॉलीवुड सुपरस्टार धनुष (Dhanush) बीते कुछ समय से लगातार अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में बने हुए थे. अचानक ही धनुष लाइमलाइट से गायब हो गए. जिसके बाद धनुष ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है. बीते दिन ही धनुष की मचअवेटेड फिल्म कारा (Kara) रिलीज हो गई है. इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. फैंस धनुष की फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी लाइन्स लगा रहे हैं. बात की जाए अगर फिल्म कारा के फर्स्ट डे कलेक्शन की तो इस फिल्म ने पहले दिन फिल्म कारा ने 5.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. फिल्म का इंडिया में टोटल ग्रॉस कलेक्शन 6.64 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इसके साथ ही फिल्म कारा का नेट कलेक्शन 5.75 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म कारा का ओवरसीज कलेक्शन 2.50 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. वहीं इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 9.14 करोड़ रुपए छापे हैं. हिंदी से ज्यादा धुष की फिल्म को तमिल और तेलुगू में पसंद किया जा रहा है.

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तेलुगू और तमिल बॉक्स ऑफिस पर छाई कारा

Sacnilk.com की रिपोर्ट की मानें तो धनुष की फिल्म ने तमिल भाषा में 4.65 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. वहीं तेलुगू में इस फिल्म ने 1.10 करोड़ रुपए जमा किए हैं. आंकड़े इस बात का सबूत है कि धनुष की फिल्म कारा इस समय फिल्म 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' को कड़ी टक्कर दे रही है. पहले दिन से ही फिल्म 'कारा' ने बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने शुरू कर दिए हैं. ऐसे आने वाला समय 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' के लिए भारी साबित हो सकता है. वैसे भी 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' को अब तक कोई बड़ी फिल्म टक्कर नहीं दे पा रही थी.

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राजा शिवाजी भी देगी कारा को टक्कर

'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' के अलावा कारा को अब राजा शिवाजी का भी सामना करना होगा. रितश देशमुख की इस फिल्म को आज रिलीज कर दिया गया है. सुबह से ही राजा शिवाजी को लेकर बॉक्स ऑफिस पर बज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म में रितेश देशमुख शिवाजी महाराज के किरदार में नजर आने वाले हैं. वहीं लोग धनुष की फिल्म की भी तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में धनुष का लुक पहले ही धमाल मचा चुका है. फिल्म में धनुष के साथ ममता बाइजू नजर आ रही हैं. माना जा रहा है कि ये वीकेंड फिल्म कारा के लिए खास होने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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