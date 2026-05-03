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Kara Box Office Day 3: 'धुरंधर 2' के आगे तीन दिन भी नहीं टिकी धनुष की फिल्म, 'राजा शिवाजी' ने भी बजाई बैंड

Dhanush Mamitha Baiju film Kara Box Office Day 3: फिल्म 'धुरंधर 2', 'राजा शिवाजी' और 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों के आगे साउथ सुपरस्टार धनुष की फिल्म कारा टिक नहीं पा रही है. चलिए जाते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का क्या हाल है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 3, 2026 7:03 AM IST
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Kara Box Office Day 3: 'धुरंधर 2' के आगे तीन दिन भी नहीं टिकी धनुष की फिल्म

Dhanush Mamitha Baiju film Kara Box Office Day 3: बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों की बाढ़ आ चुकी है. एक समय था जब धुरंधर 2 के डर से कोई भी फिल्ममेकर अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर रहा था. अब हाल ये हो गया है कि एक दिन में 3-4 फिल्म एक साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे रही हैं. इस हफ्ते साउथ सुपरस्टार धनुष (Dhanush) ने भी अपनी फिल्म कारा (Kara) के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. रिलीज होते ही साउथ की इस फिल्म ने नोट छापने शुरू कर दिए. अगर बात की जाए फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो फिल्म कारा की रफ्तार अचानक ही धीमी पड़ने लग गई है. रिलीज के तीसरे दिन फिल्म कारा ने 5.20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. बीते दिन फिल्म के करीब 3,820 शोज दिखाए गए हैं.

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कितनी हुई कारा की तीसरे दिन की कमाई?

Sacnilk.com की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म कारा का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 21.22 करोड़ रुपए पार कर चुका है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 18.35 करोड़ रुपए है. इसके अलावा फिल्म 'कारा' का ओवरसीज कलेक्शन 2.75 बताया जा रहा है. कारा को टोटल ओवरसीज ग्रॉस 7.65 करोड़ रुपए हो चुके हैं. वहीं फिल्म ने वर्ल्डवाइड 28.87 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है. वहीं अगर बात की जाए फिल्म के पहले दिन की कमाई की तो कारा ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर 6.20 करोड़ रुपए छापे थे.

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साउथ में कारा ने मचाया बवंडर

दूसरे दिन कारा की कमाई 6.95 करोड़ रुपए पर जा पहुंची. हालांकि तीसरे दिन फिल्म कारा के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली. तीसरे दिन फिल्म की कमाई 5.20 करोड़ रुपए पर ही आकर अटक गई. फिल्म कारा को हिंदी से ज्यादा तेलुगू और तमिल रीजन में पसंद किया जा रहा है. तमिल रीजन में कारा ने 4.20 करोड़ और तेलुगू रीजन में 1.00 करोड़ रुपए कूटे हैं. साउथ सीजन में फिल्म कारा की ऑक्यूपेंसी भी 28 प्रतिशत दर्ज की जा रही है. इससे पता चलता है कि लोग फिल्म कारा में धनुष को देखकर कितने खुश हैं. वैसे भी लंबे समय के बाद धनुष ने इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है.

क्या होने वाला है कारा का हाल

भले ही हिंदी रीजन में कारा को खास पसंद न किया जा रहा हो लेकिन फिलहाल ये फिल्म लंबा बॉक्स ऑफिस पर टिकने वाली है. हालांकि बाकी फिल्में भी कारा को कड़ी टक्कर दे रही हैं. इस लिस्टमें सबसे पहला नाम भूत बंगला, धुरंधर 2 और राजा शिवाजी का आता है. ये तीनों फिल्में कारा के लिए मुसीबत बनी हुई हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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