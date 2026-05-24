Karuppu Box Office Collection Day 10: दूसरे संडे को सूर्या की फिल्म ने मचाया हाहाकार, 10वें दिन 'करुप्पु' ने की ताबड़तोड़ कमाई

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या और खूबसूरत एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की जोड़ी इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम कर रही है. दोनों स्टारर की एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘करुप्पु’ सिनेमाघरों में रिलीज के बाद से ही रुकने का नाम नहीं ले रही है. आरजे बालाजी के बेहतरीन निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी है, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस से लेकर ओवरसीज तक में तबाही मचा रखी है.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अपनी रिलीज के दूसरे वीकेंड यानी 10वें दिन भी 'करुप्पु' का दबदबा पूरी तरह कायम रहा. फिल्म ने अपने 10वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ दिखाते हुए लगभग 3.25 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया. यह कलेक्शन बाद में बदल भी सकता है. इस कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा फिल्म के मूल तमिल वर्जन का रहा, जहां से इसने करीब 2.90 करोड़ रुपये बटोरे. वहीं, तेलुगु वर्जन से भी फिल्म को 0.35 करोड़ रुपये की अच्छी कमाई हासिल हुई. इस धमाकेदार कलेक्शन के साथ अब सिर्फ भारत में ही फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 137.10 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है.
सूर्या का स्टारडम सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने शुरुआती 8-9 दिनों में ही विदेशों से छप्परफाड़ कमाई दर्ज की थी. इसके साथ ही फिल्म ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है. पिछले 9 महीनों के भीतर तमिलनाडु में अकेले 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने वाली यह पहली तमिल फिल्म बन गई है. इससे पहले यह बड़ी उपलब्धि केवल रजनीकांत स्टारर फिल्म ‘कूली’ को हासिल हुई थी.
फिल्म को मिल रही इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए निर्देशक आरजे बालाजी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा, "यह सूर्या सर के बेहतरीन परफॉर्मेंस से सजी एक मास-मसाला एंटरटेनर फिल्म है, जिसे हर सिनेमा लवर बड़े पर्दे पर देखना पसंद करता आया है." ट्रोलर्स पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह फिल्म सोशल मीडिया पर बैठकर केवल कमियां निकालने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है. 15 मई को रिलीज हुई ‘करुप्पु’ अपने दूसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों को हाउसफुल रखने में पूरी तरह कामयाब हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.