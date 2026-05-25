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Karuppu Box Office Collection Day 11: बॉक्स ऑफिस पर सूर्या-तृषा की 'Karuppu' का महाधमाका, अब तक इतनी हुई कमाई

Karuppu Box Office Collection Day 11: सूर्या और तृषा की 'करुप्पु' ने महज 10 दिनों में वर्ल्डवाइड 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है. आइए जानते हैं आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की कमाई के बारे में.

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By: Shreya Pandey | Published: May 25, 2026 1:23 PM IST
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सूर्या-तृषा की 'Karuppu' की कमाई

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या और गॉर्जियस तृषा कृष्णन की जोड़ी जब भी पर्दे पर आती है तहलका मच जाता है. 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई उनकी लेटेस्ट तमिल फिल्म 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. दूसरे हफ्ते में भी इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने अब एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसने पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. 'करुप्पु' ने महज 10 दिनों के भीतर अकेले तमिलनाडु से 100 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है, वहीं दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के आंकड़े को बेहद आराम से पार कर चुका है.

तमिलनाडु में तोड़ा 'कूली' का रिकॉर्ड

तमिल सिनेमा के लिए यह कामयाबी इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि पिछले 9 महीनों से कोई भी तमिल फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस (तमिलनाडु) पर 10 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई थी. इससे पहले यह कारनामा थलाइवा रजनीकांत और लोकेश कनागराज की फिल्म 'कूली' ने किया था, जिसने कुल मिलाकर 518 करोड़ का वर्ल्डवाइड बिजनेस किया था.

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'करुप्पु' की इस ऐतिहासिक सफलता पर खुशी जताते हुए तमिलनाडु के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर शक्तिवेलन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेरे डिस्ट्रीब्यूशन के सफर का यह सबसे ऐतिहासिक मील का पत्थर है. 'करुप्पु' का तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ पार करना मेरे लिए शब्दों से परे एक बेहद भावुक और गर्व का पल है."

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कमाई का पूरा गणित

ट्रेड एनालिस्ट और सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 'करुप्पु' ने 11वें दिन अब तक 0.68 करोड़ की कमाई की है. वहीं दुनिया भर से कुल 236.78 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इसमें से भारत से कुल 172.03 करोड़ और विदेशी बाजारों से 64.75 करोड़ की कमाई शामिल है. अगर केवल भारत के नेट कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा लगभग 148.55 करोड़ तक पहुंच चुका है.

फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में भारत से 113.85 करोड़ का नेट बिजनेस कर अपनी ब्लॉकबस्टर किस्मत लिख दी थी. इसके बाद आठवें दिन फिल्म का घरेलू टोटल 121.65 करोड़ हो गया. हालांकि फिल्म का तमिल वर्जन सबसे ज्यादा नोट छाप रहा है, लेकिन तेलुगु राज्यों में भी इसे 'वीरभद्रुडु' नाम से रिलीज किया गया है, जहां इसे दर्शकों का काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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शानदार कहानी और स्टारकास्ट

आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी 'करुप्पु' एक बेहतरीन कमर्शियल, इमोशनल और एक्शन पैक्ड एंटरटेनर फिल्म है. इसकी स्क्रिप्ट को रत्न कुमार, अश्विन रविचंद्रन, राहुल राज, टीएस गोपी कृष्णन और करन अरविंद कुमार ने मिलकर लिखा है. ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में सूर्या, तृषा और आरजे बालाजी के अलावा इंद्रन्स, अनघा माया रवि, नट्टी सुब्रमण्यम, स्वासिका और शिवदा जैसे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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