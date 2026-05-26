Karuppu Box Office Collection Day 12: दूसरे मंगलवार भी सिनेमाघरों में बवाल काट रही 'करुप्पु', जानें टोटल कलेक्शन

Karuppu Box Office Collection Day 12: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या की नई फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म 'करुप्पु' इन दिनों सिनेमाघरों में जमकर गदर मचा रही है. फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. आरजे बालाजी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में शानदार कमाई की है. फिल्म ने केवल भारत में 150 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है, जो किसी भी तमिल फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है.
अपने दूसरे हफ्ते के मंगलवार यानी 12वें दिन को फिल्म की कमाई में उम्मीद के मुताबिक गिरावट देखने को मिली. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को फिल्म ने 2 बजे तक भारत में लगभग 0.74 करोड़ का नेट बिजनेस किया. भले ही यह आंकड़ा वर्किंग डे होने की वजह से थोड़ा कम है, लेकिन फिल्म की कुल कमाई को देखा जाए तो यह काफी मजबूत स्थिति में है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर वेबसाइट 'सैकनिल्क' के अनुसार, इस नए कलेक्शन को मिलाकर 'करुप्पु' का अब तक का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 180.02 करोड़ हो गया है, जबकि भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 155.50 करोड़ तक पहुंच चुका है.
फिल्म के लिए दूसरा वीकेंड बेहद शानदार साबित हुआ. दूसरे रविवार को 'करुप्पु' ने देश भर के 4,457 शोज से करीब 14.75 करोड़ की तगड़ी कमाई की. हालांकि, यह कमाई शनिवार के मुकाबले ज्यादा थी. दूसरे शनिवार को फिल्म ने 12.45 करोड़ का बंपर कलेक्शन किया था. वीकेंड के बाद सोमवार को होने वाली इस गिरावट को सामान्य माना जाता है, लेकिन एक बड़े बजट की तमिल फिल्म के लिए जिस तरह से 'करुप्पु' लगातार टिकी हुई है, वह वाकई काबिले तारीफ है.
सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सूर्या का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. सोमवार को इस फिल्म ने विदेशी बाजारों से लगभग 1 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की. इस कमाई के साथ फिल्म का कुल इंटरनेशनल ग्रॉस कलेक्शन 68 करोड़ पर पहुंच गया है. अगर हम भारत और विदेश दोनों की कमाई को मिला दें, तो 'करुप्पु' का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 247.15 करोड़ हो चुका है. फिल्म अब दुनिया भर में 250 करोड़ का आंकड़ा पार करने से महज कुछ ही करोड़ रुपये दूर है.
'करुप्पु' ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की थी. दर्शकों से मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स और सुपरस्टार सूर्या की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के दम पर फिल्म वर्किंग डेज में भी शानदार बिजनेस कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.