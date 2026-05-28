Karuppu Box Office Collection Day 14: दूसरे हफ्ते में भी सूर्या-तृष्णा की 'करुप्पु' का जलवा, 1 बजे तक फिल्म ने की इतनी कमाई

Karuppu Box Office Collection Day 14: सूर्या और तृषा स्टारर 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 163.81 करोड़ रुपये पहुंच गया है..यह फिल्म सूर्या के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है.

'करुप्पु' का जलवा

Karuppu Box Office Collection Day 14: साउथ के सुपरस्टार सूर्या और खूबसूरत तृषा कृष्णन की जोड़ी ने बड़े पर्दे पर ऐसा जादू चलाया है कि बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. आरजे बालाजी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'करुप्पु' इस समय तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी है. यह सूर्या के पूरे फिल्मी करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. आम जनता से लेकर बड़े-बड़े फिल्म क्रिटिक्स तक, हर कोई इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहा है.

वर्किंग डेज में भी टिकी रही फिल्म

सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक, रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी 'करुप्पु' का जलवा कायम है. अपने 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 12 बजे तक 0.62 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया. वहीं 13वें दिन फिल्म ने 4 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. हालांकि, यह कमाई 12वें दिन की कमाई के मुकाबले करीब 10.1% कम है, लेकिन दूसरे हफ्ते के कामकाजी दिनों के हिसाब से इसे एक बेहतरीन आंकड़ा माना जा रहा है. दूसरे बुधवार को फिल्म के पूरे देश में 4,558 शोज चलाए गए.

इस नए कलेक्शन को मिलाकर फिल्म की अब तक की कुल कमाई 163.81 करोड़ रुपये हो चुकी है. वहीं, अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म भारत में 188.12 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

तमिल और तेलुगु वर्शन्स का हाल

तमिल वर्जन- 14वें दिन फिल्म के तमिल वर्जन ने 754 शोज से 50 लाख रुपये बटोरे और थिएटर्स में करीब 21% तक की ऑक्यूपेंसी दर्ज की.

तेलुगु वर्जन- वहीं, तेलुगु भाषी राज्यों में फिल्म ने 356 शोज के जरिए 11 लाख रुपये का बिजनेस किया, जहां ऑक्यूपेंसी करीब 17% रही.

'करुप्पु' का अब तक का सफर

फिल्म की शुरुआत ही किसी सुनामी जैसी थी. पहले दिन फिल्म ने 15.5 करोड़ रुपये के साथ धमाकेदार ओपनिंग की थी, जिसमें अकेले तमिलनाडु से तमिल वर्जन ने 13.1 करोड़ की कमाई की थी और थिएटर्स 54% तक भरे थे.

इसके बाद वीकेंड पर तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया. दूसरे दिन फिल्म ने 6,288 शोज से 24.15 करोड़ और तीसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ 28.35 करोड़ रुपये कूट डाले. पहले मंडे टेस्ट में भी फिल्म पास रही और चौथे दिन 14.3 करोड़ कमाए. इसके बाद पांचवें दिन 12.75 करोड़, छठे दिन 10.7 करोड़ और सातवें दिन 8.1 करोड़ बटोरकर फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 113.85 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बिजनेस कर लिया था.

दूसरे हफ्ते की शुरुआत फिल्म ने 7.8 करोड़ से की, जो दूसरे वीकेंड यानी 9वें दिन बढ़कर 12.45 करोड़ और 10वें दिन 14.75 करोड़ तक पहुंच गई. सोमवार यानी 11वें दिन से फिल्म में थोड़ा ड्रॉप देखा गया और इसने 5.9 करोड़ कमाए, जिसके बाद 12वें दिन 4.45 करोड़ की कमाई हुई और 13वें दिन 4 करोड़ की कमाई हुई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.