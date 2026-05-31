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Karuppu Box Office Day 17: तीसरे संडे भी 'करुप्पू' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 17 दिन बाद भी कम नहीं हुआ फिल्म का क्रेज

Karuppu Box Office Collection Day 17: बॉक्स ऑफिस पर साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' का दबदबा कायम है. रिलीज के 17वें दिन यानी रविवार को फिल्म की कमाई में एक बार फिर तगड़ा उछाल आया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 31, 2026 2:03 PM IST
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'करुप्पू' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा

Karuppu Box Office Collection Day 17: साउथ सिनेमा के धुरंधर एक्टर सूर्या की मच-अवेटेड फिल्म 'करुप्पू' का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फैंस के बीच इस फिल्म का क्रेज रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है. फैंस इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब थिएटर्स में सूर्या का धांसू एक्शन देखकर उनका पैसा वसूल हो गया है. 14 मई को रिलीज हुई इस तमिल फैंटेसी एक्शन-ड्रामा फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी खूब तारीफें मिल रही हैं.

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17वें दिन की शानदार कमाई

सूर्या को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब स्टार्स में गिना जाता है और अब 'करुप्पू' भी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. फिल्म ने पहले दिन यानी ओपनिंग डे पर 15.50 करोड़ कमाकर धमाकेदार शुरुआत की थी. इसके बाद वीक डेज में फिल्म की कमाई थोड़ी सुस्त जरूर हुई, लेकिन तीसरे वीकेंड की शुरुआत होते ही शनिवार को फिल्म ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली.

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बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताने वाली वेबसाइट 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के मुताबिक, 17वें दिन यानी तीसरे रविवार को फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 1.19 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. इसके साथ ही 'करुप्पू' का कुल भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 177.74 करोड़ तक पहुंच गया है.

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हफ्ते दर हफ्ते फिल्म की कमाई

पहला हफ्ता- 113.85 करोड़
दूसरा हफ्ता- 54.30 करोड़
15वां दिन- 3.25 करोड़
16वां दिन- 5.15 करोड़
17वां दिन- 1.19 (1 बजे तक)
कुल नेट कमाई: 177.75 करोड़

बड़ी फिल्मों का मात दे रही फिल्म

'करुप्पू' की यह कमाई इसलिए भी खास है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इसके सामने एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्में खड़ी हैं. रिलीज के समय इसका मुकाबला अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' और रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' से हुआ था. अब मोहनलाल की सस्पेंस-थ्रिलर 'दृश्यम' भी इसे टक्कर दे रही है. इतने तगड़े कॉम्पिटिशन के बाद सूर्या की फिल्म मजबूती से थिएटर्स में टिकी हुई है.

क्या है 'करुप्पू' की कहानी

अगर फिल्म की कहानी की बात करें, तो यह सिर्फ मार-धाड़ वाली फिल्म नहीं है. आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सूर्या के साथ मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी हमारे पुलिस और न्याय सिस्टम के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ ताकतवर लोग कानून का फायदा उठाकर गरीबों का शोषण करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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