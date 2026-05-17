Karuppu Box Office Collection Day 2: 'करुप्पु' के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुई बड़ी फिल्में, 2 दिन में हुई इतनी कमाई, मेकर्स हुए मालामाल

Karuppu Box Office Collection Day 2: साउथ सुपरस्टार सूर्या और तृषा की फिल्म 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन चुकी है. रिलीज के दूसरे दिन ही फिल्म ने रजनीकांत और थलपति विजय जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

'करुप्पु' की 2 दिन की कमाई

साउथ सिनेमा के सिंघम यानी सुपरस्टार सूर्या और खूबसूरत तृषा कृष्णन की जोड़ी ने थिएटर्स में ऐसा धमाका किया है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है. 15 मई को रिलीज हुई इनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने की मशीन बन चुकी है. पहले दिन बंपर ओपनिंग के बाद, दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में जो उछाल आया है, उसने ट्रेड एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ा दिए हैं. फिल्म ने महज दो दिनों के भीतर रजनीकांत और थलपति विजय जैसे तमिल सिनेमा के दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए एक नया इतिहास रच दिया है.

शनिवार को आया कमाई का तूफान

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क (Sacnilk) के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'करुप्पु' ने अपने दूसरे दिन यानी शनिवार को गजब की ग्रोथ दिखाई है. शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को फिल्म की कमाई में 51 प्रतिशत का भारी उछाल देखा गया. फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 23.40 करोड़ का तगड़ा बिजनेस किया. आपको बता दें कि पहले दिन फिल्म ने 15.50 करोड़ की ओपनिंग ली थी. इस तरह सिर्फ दो दिनों में भारत के अंदर फिल्म का नेट कलेक्शन 38.90 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 45.04 करोड़ हो चुका है.

विदेशों में भी बजा डंका

सूर्या का जादू सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 10 करोड़ से ज्यादा बटोर लिए हैं. अगर वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो दो दिनों में 'करुप्पु' का कुल कलेक्शन 66.04 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है.

दूसरे दिन की कमाई में

इस फिल्म ने सबसे बड़ा धमाका सेकंड डे कलेक्शन की टॉप-10 लिस्ट में किया है. 'करुप्पु' अब तमिल सिनेमा के इतिहास में रिलीज के दूसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर वन फिल्म बन गई है. सूर्या ने थलपति विजय की 'बीस्ट' और रजनीकांत की 'दरबार' जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है.

जरा इस टॉप-10 लिस्ट पर नजर डालिए

करुप्पु: 23.40 करोड़

बीस्ट: 19.50 करोड़

विश्वासम: 19 करोड़

मास्टर: 16.55 करोड़

अमरन: 16.15 करोड़

दरबार: 15.50 करोड़ॉ

गुड बैड अगली: 14.10 करोड़

इंडियन 2: 13.70 करोड़

बाहुबली 2 (तमिल): 13.50 करोड़

पेट्टा: 13 करोड़

संडे को और बड़ा धमाका होने की उम्मीद

शुरुआती दो दिनों के इस ट्रेंड को देखकर सिनेमा मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर्स बेहद खुश हैं. रविवार (संडे) की छुट्टी होने के कारण थिएटर्स में एडवांस बुकिंग पहले से ही फुल चल रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि संडे को फिल्म एक नया सिंगल-डे रिकॉर्ड बना सकती है. कुल मिलाकर, सूर्या और तृषा की 'करुप्पु' इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की रेस में सबसे आगे निकल चुकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.