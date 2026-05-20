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Karuppu Box Office Collection Day 6: सूर्या और तृषा की फिल्म 'करुप्पु' ने 6वें दिन की ताबड़तोड़ कमाई, जानें टोटल कलेक्शन

Karuppu Box Office Collection Day 6: सुपरस्टार सूर्या और तृषा कृष्णन की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'करुप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसफ विजय ने भी फिल्म की इस ऐतिहासिक सफलता पर मेकर्स को बधाई दी है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 20, 2026 2:15 PM IST
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'करुप्पु' की 6वें दिन की कमाई

साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी उनकी हालिया रिलीज फैंटेसी एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘करुप्पु’ थिएटर्स में गदर मचा रही है. इस फिल्म के जरिए सूर्या ने बड़े पर्दे पर ऐसा धमाकेदार कमबैक किया है कि उनकी पिछली कई फिल्मों के रिकॉर्ड धरे के धरे रह गए हैं. रिलीज के महज 5 दिनों के भीतर ही इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लेवल पर 160 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और अब यह भारत में भी नया इतिहास रच रही है.

6वें दिन इतनी हुई कमाई

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने छठे दिन भी 'करुप्पु' का दबदबा कायम है और यह फिल्म करीब 1,392 शोज में धड़ल्ले से चल रही है. छठे दिन के लाइव ट्रेंड्स के अनुसार फिल्म ने 1.05 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है, जिसके बाद भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 110.74 करोड़ पर पहुंच गया है. वहीं, भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 96.10 करोड़ हो चुका है, यानी यह फिल्म बहुत जल्द घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली है.

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सूर्या की पिछली फिल्मों को छोड़ा पीछे

'करुप्पु' की सफलता की रफ्तार इतनी तेज है कि इसने सूर्या की हालिया रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. 'करुप्पु' ने सूर्या की 'एतर्क्कुम तुणिन्दवन' (भारत में 49.10 करोड़), 'कंगुवा' (70.37 करोड़ नेट) और 'रेट्रो' (60.58 करोड़ नेट) के लाइफटाइम बिजनेस को महज कुछ दिनों में ही पीछे छोड़ दिया है. दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के ओरिजिनल तमिल वर्जन को डब किए गए तेलुगु वर्जन के मुकाबले दर्शकों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है.

ऐसा रहा शुरुआती दिनों का सफर

अगर फिल्म के डे-वाइज कलेक्शन पर नजर डालें, तो इसका सफर बेहद शानदार रहा है. फिल्म ने पहले दिन 15.50 करोड़ की दमदार ओपनिंग की. दूसरे दिन 24.15 करोड़ और तीसरे दिन 28.35 करोड़ का कलेक्शन हुआ. मंडे टेस्ट यानी चौथे दिन फिल्म ने 14.30 करोड़ बटोरे. पांचवें दिन फिल्म ने 12.75 करोड़ की कमाई की.

तमिलनाडु के सीएम विजय ने दी बधाई

'करुप्पु' साल 2026 की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. फिल्म की इस सफलता के बीच इसके मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक बेहद खास जानकारी शेयर की है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. मेकर्स ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री थिरु जोसफ विजय ने खुद प्रोड्यूसर एसआर प्रभु को फोन कर फिल्म की भव्य सफलता पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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