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Karuppu Box Office Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर सूर्या की 'करुप्पु' ने मचाई तबाही, 9 दिन बाद भी नहीं थम रहा कलेक्शन

सुपरस्टार सूर्या और तृषा स्टारर एक्शन ड्रामा 'करुप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए 9वें दिन भारत में शानदार बिजनेस कर रही है. आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी तमिल हिट्स में शामिल हो गई है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 23, 2026 2:42 PM IST
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सूर्या की 'करुप्पु' की कमाई

तमिल सिनेमा के सिंघम यानी सुपरस्टार सूर्या की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘करुप्पु’ बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. साल 2026 की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी इस फिल्म ने घरेलू सिनेमाघरों से लेकर विदेशों तक में तबाही मचा रखी है. आरजे बालाजी के शानदार निर्देशन में बनी इस फिल्म में सूर्या के साथ तृषा कृष्णन, इंद्रन्स, योगी बाबू और शिवदा जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज है, जिनकी बेहतरीन अदाकारी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में पूरी तरह कामयाब रही है.

9वें दिन कूट डाले इतने करोड़

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अपनी रिलीज के 9वें दिन भी 'करुप्पु' का जलवा बरकरार रहा. फिल्म ने अपने 9वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करते हुए 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. आपको बता दें कि यह कमाई अभी तक की है, बाद में यह बदल सकता है. इस कमाई में सबसे बड़ा योगदान तमिल वर्जन का रहा, जहां से फिल्म ने 2.59 करोड़ रुपये बटोरे, जबकि तेलुगु वर्जन से भी 0.38 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की गई. इस धमाकेदार आंकड़े के साथ अब भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 124.62 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है.

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ग्लोबल मार्केट में कितनी हुई कमाई

केवल भारत ही नहीं ओवरसीज (विदेशी बाजारों) में भी सूर्या का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने अपने 8 दिन विदेशों से छप्परफाड़ कमाई की है. इसी के साथ 'करुप्पु' का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 200.86 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है. इस फिल्म ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. पिछले 9 महीनों के भीतर तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने वाली यह पहली तमिल फिल्म बन गई है. इससे पहले यह कारनामा केवल लोकेश कनगराज के निर्देशन और रजनीकांत स्टारर फिल्म ‘कूली’ ने करके दिखाया था.

यह फिल्म ट्रोलर्स के लिए नहीं

फिल्म की इस ऐतिहासिक सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए निर्देशक आरजे बालाजी ने कहा, "यह सूर्या सर के परफॉर्मेंस से सजी एक बेहद मनोरंजक, मास-मसाला फिल्म है, जिसे देखना हर सिनेमा लवर्स हमेशा से पसंद करता आया है." ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह फिल्म सोशल मीडिया पर बैठकर कमियां निकालने वालों के लिए नहीं, बल्कि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उन आम दर्शकों के लिए बनाई गई है जो थिएटर्स में मनोरंजन के लिए आते हैं. आपको बता दें कि 15 मई को रिलीज हुई ‘करुप्पु’ पहले हफ्ते से ही हाउसफुल चल रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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