Karuppu Box Office Collection Day 7: 'करुप्पु' की फर्स्ट वीक में ताबड़तोड़ कमाई, सूर्या-तृषा की फिल्म ने कर लिया इतना कलेक्शन

Karuppu Box Office Collection: साउथ के चर्चित सितारे सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' को सिनेमाघरों में एक सप्ताह पूरा हो गया है. इस फिल्म ने फर्स्ट वीक पर बंपर कलेक्शन किया है.

फिल्म ने 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

Karuppu Box Office Collection Day 7: साउथ मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. बीते सप्ताह यानी 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सूर्या (Suriya) और तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) की फिल्म 'करुप्पु' (Karuppu) का बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने को मिल रहा है. इस फिल्म को बड़े पर्दे पर दस्तक दिए एक सप्ताह पूरा हो गया और कमाई के आंकड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' उस समय जबरदस्त कमाई कर रही है, जब सिनेमाघरों में साउथ और बॉलीवुड की कई मूवीज लगी हुई हैं. आइए जानते हैं कि सूर्या और तृष्णा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' ने फर्स्ट वीक में कितना कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'करुप्पु' की हो गई है इतनी कमाई

साउथ स्टार्स सूर्या और तृष्णा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं. ये फिल्म बीते सात दिन से ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इस फिल्म ने बड़ी आसानी से 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' ने बीते गुरुवार यानी सातवें दिन 8.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 114.05 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. सूर्या और तृष्णा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात की जाए तो अब तक 189.05 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हो गया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को भारत के साथ दुनियाभर में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

फिल्म 'करुप्पु' की कमाई के आंकड़े

पहला दिन- 15.50 करोड़ रुपये

दूसरा दिन- 24.15 करोड़ रुपये

तीसरा दिन- 28.35 करोड़ रुपये

चौथा दिन- 14.30 करोड़ रुपये

पांचवां दिन- 12.75 करोड़ रुपये

छठा दिन- 10.70 करोड़ रुपये

सातवां दिन- 8.30 करोड़ रुपये

कुल कमाई- 114.05 करोड़ रुपये

फिल्म 'करुप्पु' की कहानी

बताते चलें कि सूर्या तृष्णा और कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' तमिल और तेलुगू में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म को दोनों भाषाओं में काफी पसंद किया जा रहा है. वीकेंड के साथ ही वीकडेज पर भी फिल्म को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी. इस फिल्म सूर्या एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं. वहीं, तृषा कृष्णन उनके अपोजिट दिखाई दे रही हैं. फिल्म 'करुप्पु' में दिखाया जाता है कि कैसे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ता है. वहीं, दोनों साउथ स्टार्स की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है. इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.