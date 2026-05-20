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Karuppu vs Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 6: 'करुप्पु' ने छठे दिन छापे करोड़ों, इन दो फिल्मों को नसीब हुए चिल्लर

Karuppu vs Pati Patni Aur Woh Do Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों तीन-तीन सितारों की फिल्मों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है. हालांकि, कमाई तो सिर्फ सूर्या की ही फिल्म कर रही है और दोनों स्टार्स के हिस्से चिल्लर आ रहे हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 20, 2026 9:04 PM IST
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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Karuppu vs Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर इस समय एक तरफ जहां साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' (Karuppu) का खौफनाक तूफान चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के दो बड़े सितारे थिएटर्स में पानी मांगते नजर आ रहे हैं. सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' थिएटर्स में ऐसी दैवीय सुनामी लेकर आई है कि, रिलीज के छठे दिन भी यह फिल्म करोड़ों का छप्परफाड़ कलेक्शन कर रही है. वहीं इसके बिल्कुल उलट बॉलीवुड की नई रिलीज फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) और 'आखिरी सवाल' (Aakhri Sawal) के खाते में सिर्फ चिल्लर ही नसीब हो रहे हैं. ऐसे में अब इन तीनों फिल्मों के छठे दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं पहले बुधवार को इन मूवीज का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा.

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'पति पत्नी और वो दो' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

15 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिनों में इस फिल्म ने सिर्फ 25 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. वहीं अब इसके छठे दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, छठे दिन यानी पहले बुधवार को आयुष्मान की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने 1.53 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है.

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डे 1- 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 2- 5.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 3- 7.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 4- 3.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 5- 3.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 6- 1.53 करोड़ रुपए का कलेक्शन

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भारत में कुल कमाई- 25.78 करोड़ रुपए
भारत में नेट ग्रॉस कलेक्शन- 30.63 करोड़ रुपए

'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

वहीं 15 मई 2026 को ही साउथ सुपरस्टार सू्र्या की फिल्म 'करुप्पु' भी रिलीज हुई थी. इसे भी सिनेमाघरों में दस्तक दिए 6 दिन बीत चुके हैं हालांकि, ये मूवी रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. वीकेंड पर इसका काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला. 5वें दिन ही सूर्या ने अपनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सिघंम' का रिकॉर्ड तोड़ डाला. वहीं अब इसके छठे दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'करुप्पु' ने रिलीज के छठे दिन और पहले बुधवार को 6.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

डे 1- 15.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 2- 24.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 3- 28.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 4- 14.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 5- 12.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 6- 6.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 101.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 118.13 करोड़ रुपए का कलेक्शन

'आखिरी सवाल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

15 मई 2026 को रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' का नाम भी शामिल है, लेकिन रिलीज के बाद से ही इस मूवी की पूरी दुर्गती देखने को मिल रही है. इसके लिए क्या वीक डेज और क्या वर्किंग इसकी छोली में हर दिन सिर्फ चिल्लर ही गिर रहे हैं. 6 दिनों में इस फिल्म ने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है. वहीं अब इसके छठे दिन के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' ने पहले बुधवार को 0.14 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

डे 1- 0.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 2- 0.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 3- 0.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 4- 0.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 5- 0.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 6- 0.14 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 2.54 करोड़ रुपए का कलेक्शन
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 3.02 करोड़ रुपए का कलेक्शन

नोट- बता दें कि, ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के ही है. इसमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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