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Krishnavataram Box Office Collection Day 11: बॉक्स ऑफिस पर 'कृष्णावतारम' की लीला जारी, 13वें दिन भी करोड़ों में हुई कमाई

Krishnavataram Box Office Collection Day 11: सिद्धार्थ गुप्ता स्टारर पौराणिक फिल्म 'कृष्णावतारम' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. यूपी में टैक्स-फ्री होने के बाद फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 20, 2026 6:31 AM IST
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'कृष्णावतारम' की कमाई

सिनेमाघरों में इन दिनों एक पौराणिक फिल्म का ऐसा जादू चल रहा है, जिसने बड़े-बड़े कयासों को फेल कर दिया है. हम बात कर रहे हैं निर्देशक हार्दिक गज्जर की फिल्म 'कृष्णावतारम' की. शुरुआत में भले ही इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया या गलियारों में बहुत ज्यादा बज सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन रिलीज के बाद दर्शकों से मिले शानदार रिस्पॉन्स ने पूरी बाजी पलट दी है. आलम यह है कि रिलीज के 13 दिन बीत जाने के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अंगद की तरह पैर जमाए खड़ी है.

नई रिलीज के सामने खड़ी है फिल्म

अक्सर देखा जाता है कि नई फिल्मों के आते ही पुरानी फिल्मों का कलेक्शन सुस्त पड़ जाता है. लेकिन 'कृष्णावतारम' के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' भी इसके कलेक्शन पर कोई सेंध नहीं लगा सकी. दर्शकों के बीच इस पौराणिक ड्रामा का क्रेज इस कदर बरकरार है कि फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ रही है.

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जानें 13 दिनों की कमाई

फिल्म ने वर्किंग डेज में भले ही थोड़ी धीमी रफ्तार पकड़ी और कलेक्शन 2 करोड़ रुपये के नीचे रहा, लेकिन जैसे ही दूसरा वीकेंड आया, फिल्म की कमाई में जोरदार कलेक्शन देखने को मिला. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूसरे शनिवार को फिल्म ने जहां 2.30 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था, वहीं दूसरे रविवार यानी 11वें दिन इसमें और बढ़त देखी गई और फिल्म ने 2.60 करोड़ रुपये की धांसू कमाई की. इसके बाद सोमवार यानी 12वें दिन को फिल्म ने 1 करोड़ रुपये और मंगलवार यानी 13वें दिन को शानदार वापसी करते हुए 1.45 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इस तरह 7 मई को रिलीज हुई इस फिल्म का कुल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन अब 22.67 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 26.75 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है.

यूपी में टैक्स-फ्री होने का मिला फायदा

'कृष्णावतारम' की इस शानदार सफलता के पीछे एक बड़ा हाथ उत्तर प्रदेश सरकार का भी है. यूपी में इस फिल्म को टैक्स-फ्री कर दिया गया है. टैक्स की छूट मिलते ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसका सीधा असर फिल्म की ओवरऑल कमाई पर देखने को मिल रहा है.

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क्या है फिल्म की अनोखी कहानी?

यह फिल्म सिर्फ एक सामान्य पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि इसे एक बेहद अनोखे नजरिए से पेश किया गया है. 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' पर आधारित यह फिल्म भगवान कृष्ण के जीवन के उस हिस्से को उजागर करती है, जब वे राधा से अलग हो जाते हैं. फिल्म की पूरी कहानी को कृष्ण की पत्नियों रुक्मिणी और खासकर सत्यभामा के नजरिए से दिखाया गया है. एक्ट्रेस संस्कृति जयाना ने सत्यभामा के किरदार को बेहद जीवंत तरीके से पर्दे पर उतारा है. फिल्म में मुख्य भूमिका यानी भगवान कृष्ण के किरदार में सिद्धार्थ गुप्ता नजर आ रहे हैं, जिनके अभिनय की काफी तारीफ हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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