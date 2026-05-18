Krishnavataram Box Office Day 11: दूसरे संडे 'कृष्णावतारम' ने उड़ाया गर्दा, वीकेंड पर चमकी फिल्म की किस्मत

Krishnavataram Box Office Day 11: 'कृष्णावतारम' ब्रह्मवैवर्त पुराण पर आधारित एक अनोखी पौराणिक फिल्म है, जिसमें राधा से अलग होने के बाद भगवान कृष्ण के जीवन को उनकी पत्नी सत्यभामा के नजरिए से दिखाया गया है.

'कृष्णावतारम' की कमाई

7 मई को जब निर्देशक हार्दिक गज्जर की पौराणिक फिल्म 'कृष्णावतारम' सिनेमाघरों में उतरी थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह बॉक्स ऑफिस पर इतना लंबा टिकेगी. शुरुआती दौर में फिल्म को लेकर सोशल मीडिया या दर्शकों के बीच वैसा हाइप देखने को नहीं मिला था, जैसा अक्सर बड़ी फिल्मों के साथ होता है. लेकिन कहते हैं ना कि कंटेंट ही किंग होता है, और इस फिल्म ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है. माउथ पब्लिसिटी के दम पर इस पौराणिक गाथा ने सिनेमाघरों में ऐसी पकड़ बनाई है कि रिलीज के 11वें दिन भी यह बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की बरसात कर रही है.

'कृष्णावतारम' की रफ्तार

आमतौर पर माना जाता है कि जब भी बॉक्स ऑफिस पर कोई नई फिल्म दस्तक देती है, तो पुरानी फिल्मों की कमाई की रफ्तार धीमी हो जाती है. हाल ही में सिनेमाघरों में 'पति पत्नी और वो दो' रिलीज हुई, जिससे उम्मीद थी कि यह 'कृष्णावतारम' के बिजनेस को प्रभावित करेगी. लेकिन इसके उलट, सिद्धार्थ गुप्ता स्टारर इस फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ा. यह फिल्म दूसरे रविवार को भी मजबूती से बॉक्स ऑफिस पर टिकी रही और दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही.

दूसरे वीकेंड पर आया जबरदस्त उछाल

फिल्म के बिजनेस ग्राफ को देखें तो इसने वीकडेज में थोड़ी धीमी गति पकड़ी थी, जहां इसकी रोजाना की कमाई 2 करोड़ रुपये से कम पर आ गई थी. लेकिन जैसे ही दूसरा वीकेंड शुरू हुआ, फिल्म के कलेक्शन ने रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ ली.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को फिल्म ने जहां 2.30 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया था, वहीं रविवार यानी अपने 11वें दिन फिल्म की कमाई में और बड़ा उछाल देखा गया. फिल्म ने दूसरे रविवार को लगभग 3.20 करोड़ रुपये का शुरुआती कारोबार किया है. इस धमाकेदार संडे कलेक्शन के साथ ही फिल्म का कुल नेट डोमेस्टिक कलेक्शन 20.22 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 25 करोड़ रुपये को पार कर चुका है.

यूपी में टैक्स-फ्री होने का मिला बंपर फायदा

फिल्म की इस लगातार बढ़ती कमाई के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला भी शामिल है. यूपी में 'कृष्णावतारम' को टैक्स फ्री घोषित किया गया है. टैक्स-फ्री होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्रों में दर्शकों की भारी भीड़ थियेटरों में उमड़ रही है, जिसका सीधा फायदा फिल्म के मेकर्स को मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.