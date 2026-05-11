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Krishnavataram Box Office Collection Day 4: 'कृष्णावतारम' ने संडे को मचाया तहलका, चौथे दिन फिल्म ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

Krishnavataram Box Office Collection Day 4: 'कृष्णावतारम' एक पौराणिक ड्रामा है, जो द्वारकाधीश से कुरुक्षेत्र तक भगवान कृष्ण के दिव्य सफर को दिखाती है. बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन शानदार कमाई कर फिल्म ने तहलका मचा दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 11, 2026 7:15 AM IST
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'कृष्णावतारम' की चौथे दिन की कमाई

Krishnavataram Box Office Collection Day 4: सिनेमा जगत में अक्सर बड़े सितारों और भारी-भरकम बजट वाली फिल्मों का शोर सुनाई देता है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी फिल्में आती हैं, जो बिना किसी शोर-शराबे के अपनी कहानी और कंटेंट के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बना लेती हैं. निर्देशक हार्दिक गज्जर की पौराणिक फिल्म 'कृष्णावतारम' इसी लिस्ट में फिट बैठती है. 7 मई को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार साबित हुई है.

धीमी शुरुआत से शानदार कमाई

शुरुआती बज कम होने के कारण 'कृष्णावतारम' की ओपनिंग उम्मीद से काफी ठंडी रही थी. पहले दिन फिल्म ने महज 42 लाख रुपये का कलेक्शन किया था, जिसे देखकर ट्रेड एनालिस्ट्स को लगा था कि फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों से उतर जाएगी. लेकिन, क्रिटिक्स के शआनदार रिव्यू और दर्शकों की माउथ पब्लिसिटी ने खेल पलट दिया. दूसरे दिन से ही कमाई में बढ़त दिखनी शुरू हुई और चौथे दिन यानी रविवार को फिल्म ने अपनी ओपनिंग का लगभग सात गुना कारोबार करके सबको चौंका दिया.

संडे को बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान

सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले रविवार को 4.19 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया. यह शनिवार की कमाई से भी काफी अधिक है. फिल्म की अब तक की कुल नेट कमाई 7.32 करोड़ रुपये हो चुकी है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 8.13 करोड़ के पार पहुंच गया है.

डे-वाइज कलेक्शन

पहला दिन: 42 लाख रुपये
दूसरा दिन: 1.15 करोड़ रुपये
तीसरा दिन: 2.25 करोड़ रुपये
चौथा दिन: 4.19 करोड़ रुपये

बड़ी फिल्मों को दी कड़ी टक्कर

'कृष्णावतारम' का यह सफर आसान नहीं था. इसके सामने पहले से ही 'राजा शिवाजी', 'दादी की शादी' और 'भूत बंगला' जैसी फिल्में अपनी पकड़ जमाए हुए थीं. बावजूद इसके, दर्शकों ने पौराणिक कहानी को प्राथमिकता दी और थिएटर तक खिंचे चले आए. फिल्म के सीन बेहद शानदार और भव्य हैं. फिल्म में कहानी, किरदार और डायलाॅग लोगों को बेहद पसंद आ रहें हैं.

क्या है फिल्म की ताकत?

फिल्म की सफलता का क्रेडिट इसकी सधी हुई स्टार कास्ट और बेहतरीन निर्देशन को जाता है. सिद्धार्थ गुप्ता ने श्रीकृष्ण के रूप में अपनी शांत और प्रभावशाली छवि से लोगों को प्रभावित किया है. कहानी राधा से विरह के बाद द्वारका से कुरुक्षेत्र तक के भगवान कृष्ण के सफर को बखूबी दिखाती है. सुष्मिता भट्ट (राधा), संस्कृति जयना (सत्यभामा) और निवाशियनी कृष्णन (रुक्मिणी) के अभिनय ने लोगों का दिल जीत लिया है. अब देखना ये है कि शानदार वीकेंड के बाद फिल्म वीक डेज में ऐसी पकड़ बना पाएगी? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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