Krishnavataram Box Office Collection Day 9: सिनेमाघरों में कछुए की चाल से चल रही ‘कृष्णावतारम’, अब तक इतनी हुई कमाई

Krishnavataram Box Office Collection: भारतीय सिनेमा में इन दिनों माइथोलॉजिकल और डिवोशनल फिल्मों का डंका बज रहा है. इसी क्रम में निर्देशक हार्दिक गज्जर की भव्य प्रस्तुति 'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' (Krishnavataram: Part 1) बॉक्स ऑफिस पर एक कल्ट हिट बनकर उभर रही है. रिलीज के पहले दिन जहां फिल्म को ठंडी शुरुआत मिली थी, वहीं अब अपने आठवें दिन तक आते-आते इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का कमबैक किया है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म के विजुअल्स की तुलना नितेश तिवारी की आगामी मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' तक से की जा रही है.
इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफर बेहद हैरान करने वाला रहा है. दर्शकों की तारीफ और माउथ पब्लिसिटी के दम पर फिल्म ने हर दिन के साथ मजबूत पकड़ बनाई.वपहले दिन फिल्म की शुरुआत बेहद सुस्त रही और इसने महज 42 लाख का बिजनेस किया. कहानी की तारीफ होते ही दूसरे दिन कलेक्शन में तगड़ा उछाल आया और फिल्म ने 1.15 करोड़ कमाए. पहले शनिवार को वीकेंड का फायदा उठाते हुए फिल्म ने 2.25 करोड़ का आंकड़ा छुआ. फिल्म ने अपने चौथे दिन करीब 37.7% की भारी ग्रोथ दिखाई और 3.55 करोड़ बटोर लिए. इसके बाद वर्किंग डेज में भी फिल्म की पकड़ ढीली नहीं हुई. पांचवें दिन 1.35 करोड़, छठे दिन 1.85 करोड़ और सातवें दिन 1.50 करोड़ का शानदार कलेक्शन हुआ.
शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने आठवें दिन अब तक 1.45 करोड़ का नेट कलेक्शन दर्ज कर लिया और 9वें दिन फिल्म ने 1.20 करोड़ की कमाई की. जिसके बाद इसका कुल घरेलू कलेक्शन 14.72 करोड़ तक पहुंच गया है. वहीं, दुनिया भर में इस फिल्म का जादू चल रहा है और 7 दिनों में इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसने इसे साल 2026 की टॉप 10 सफल फिल्मों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है.
आमतौर पर कृष्ण के जीवन पर बनने वाली फिल्में उनके बचपन या महाभारत के इर्द-गिर्द घूमती हैं, लेकिन 'कृष्णावतारम' की कहानी काफी अलग है. यह फिल्म महर्षि व्यास के प्रसिद्ध हिंदू संस्कृत ग्रंथ 'ब्रह्म वैवर्त पुराण' पर आधारित है. फिल्म का मुख्य फोकस भगवान कृष्ण के जीवन के उस हिस्से पर है, जब वे अपनी संगिनी राधा से अलग हो जाते हैं. कहानी में कृष्ण की पत्नियों रुक्मिणी और सत्यभामा के नजरिए को केंद्र में रखा गया है और राधा से अलगाव के बाद उनके जीवन में घटी घटनाओं को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है.
फिल्म में नए कलाकारों ने अपनी अदाकारी से जान डाल दी है. सिद्धार्थ गुप्ता ने भगवान कृष्ण के शांत और दिव्य रूप को पर्दे पर उतारा है. वहीं संस्कृति जयाना ने सत्यभामा के किरदार को बखूबी निभाया है. निवासिनी कृष्णन रुक्मिणी के रोल का किरदार निभाई हैं. वहीं सुष्मिता भट्ट ने राधा के विरह और प्रेम को पर्दे पर उतारा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.