OTT platform offered only 50cr to Sooryavanshi: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने पिछले 2 सालों में 2 ही फिल्में रिलीज की हैं। जहां लक्ष्मी (Laxmii) सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई, वहीं बेल बॉटम (Bell Bottom) को अक्षय कुमार सिनेमाघरों में लेकर आए हैं। लक्ष्मी को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था और ट्रेड ने इसे फ्लॉप घोषित किया। लक्ष्मी की व्यूअरशिप अच्छी थी लेकिन कंटेंट के मामले में यह फिल्म मात खा गई। अगर बात बेल बॉटम की करें तो इसको पत्रकारों से अच्छे रिव्यूज मिले हैं लेकिन कमाई के मामले में यह फिल्म फिसड्डी साबित हो रही है। कोरोना काल में रिलीज हुई यह फिल्म 5 दिनों में 20 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पायी है, जिस कारण ट्रेड पंडित काफी निराश हैं। Also Read - Scoop: Akshay Kumar ने Sooryavanshi की रिलीज पर तोड़ी चुप्पी, बोले ‘दिवाली पर आएगी...’

बेल बॉटम और लक्ष्मी के खराब रिस्पांस का ही नतीजा है कि अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों की मांग में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। केआरके ने ट्वीट करके बताया है कि अक्षय कुमार की सूर्यवंशी (Sooryavanshi) को एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने केवल 50 करोड़ रुपये ही ऑफर किए हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड के ए-लिस्ट एक्टर हैं, जिनकी फिल्में ओपनिंग-डे पर 30-40 करोड़ का कारोबार कर लेती हैं। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म का ऑफर बहुत ही कम लगता है।

केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘मेरे सूत्रों के अनुसार एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सूर्यवंशी को केवल 50 करोड़ का ऑफर दिया है। यह अक्की की पिछले 2 फिल्में पिटने का नतीजा है। 300 करोड़ में बनी सूर्यवंशी के रिलीज के अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। यह बहुत ही दुखी करने वाली बात है।’ Also Read - Sooryavanshi की रिलीज को लेकर Rohit Shetty और Akshay Kumar में हुई लड़ाई? KRK का दावा

According to my sources, now #OTT is offering only ₹50Cr for #Sooryavanshi. This is the result of last 2 disaster films of Akki. While budget of #Sooryavanshi is approx ₹300Cr! Means all the possible ways have been closed for the release of this film now. Sad thing!

— KRK (@kamaalrkhan) August 23, 2021