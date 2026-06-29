Maa Inti Bangaaram Day 10 Collection: बॉक्स ऑफिस पर सामंथा का तांडव, 10वें दिन अनुष्का शेट्टी की फिल्म को पछाड़कर रचा इतिहास!

Maa Inti Bangaaram Collection: सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंती बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर तांडव दिखा रही है. फिल्म ने 10वें दिन अनुष्का शेट्टी की 'अरुंधती' के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त कर दिया है. आइए जानते हैं इसने अब तक कुल कितने का कारोबार कर लिया है.

सामंथा का बॉक्स ऑफिस पर तांडव

Maa Inti Bangaaram Box Office Collection Day 10: साउथ सिनेमा में जब भी किसी कल्ट और लेजेंड्री फिल्म का नाम लिया जाता है, तो अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) की 'अरुंधती' (Arundhati) मूवी का नाम सबसे ऊपर आता है. लेकिन सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की हालिया रिलीज फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. सामंथा की एक्शन-फैमिली थ्रिलर 'मां इंति बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) थिएटर्स में ऐसा तूफान लेकर आई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही. फिल्म ने अपने 10वें दिन 'अरुंधती' के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन के रिकॉर्ड को मटियामेट कर दिया है. मात्र 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने जो छप्परफाड़ कमाई की है, उसे देखकर ट्रेड एनालिस्टों के भी दिमाग घूम गए हैं. आइए जानते हैं 10वें दिन सामंथा की पिक्चर ने कितने का कारोबार किया.

10वें दिन लगाई बड़ी छलांग

रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ी 'मां इंती बंगारम' को वीकेंड का जबरदस्त फायदा मिला है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, सामंथा रुथ प्रभु स्टारर 'मां इंती बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) ने अपने 10वें दिन यानी दूसरे संडे कलेक्शन में 5.30 करोड़ रुपए की कमाई की है.

Week 1- 33.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 8- 4.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 9- 4.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 10- 5.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 48.25 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 55.86 करोड़ रुपए

किस राज्य से आया कितना पैसा?

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (AP-TG) फिल्म के सबसे बड़े गढ़ साबित हुए हैं. रविवार को राज्यों से हुई ग्रॉस कमाई कुछ इस तरह है:-

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना- 4.50 करोड़ रुपए

कर्नाटक- 1.10 करोड़ रुपए

तमिलनाडु- 41 लाख रुपए

केरल- 1 लाख रुपए

बाकी भारत- 12 लाख रुपए

10वें दिन का कुल इंडिया ग्रॉस- 6.14 करोड़ रुपए

दर्शकों को खूब भा रहा सामंथा का एक्शन अवतार

19 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'मां इंति बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) एक तेलुगु एक्शन-ड्रामा फिल्म है जिसमें सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) लीड रोल में हैं. ये मूवी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…