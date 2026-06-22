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Maa Inti Bangaaram box office collection day 3: सामंथा की 'मां इंति बंगारम' की संडे को लगी लॉटरी, पहले वीकेंड पर हुई इतनी कमाई

Maa Inti Bangaaram Box Office Collection Day 3: सामंथा रुथ प्रभु ने 3 साल बाद 'मा इण्टी बंगारम' से बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में शानदार कमाई की है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 22, 2026 6:31 AM IST
Maa Inti Bangaaram box office collection day 3: सामंथा की 'मां इंति बंगारम' की संडे को लगी लॉटरी, पहले वीकेंड पर हुई इतनी कमाई

'मां इंति बंगारम' की संडे को लगी लॉटरी

साउथ सिनेमा की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु पूरे 3 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटी हैं और आते ही उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. उनकी मोस्ट-अवेडेट फिल्म 'मा इण्टी बंगारम' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अपने पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों में पूरे भारत से 23.10 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. अगर सिर्फ संडे की बात करें, तो फिल्म की कमाई में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. शनिवार को जहां फिल्म ने 7.65 करोड़ कमाए थे, वहीं संडे को इसकी कमाई में 32% का तगड़ा उछाल आया और इसने 10.10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

थिएटर्स में लोगों की ऑक्यूपेंसी भी शनिवार के 44.6% से बढ़कर संडे को 52.4% हो गई. करीब 2,965 शोज में फिल्म को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े. अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म का कुल कलेक्शन 26.69 करोड़ तक पहुंच गया है. इसे देखकर साफ है कि माउथ पब्लिसिटी और फैमिली ऑडियंस के दम पर फिल्म सुपरहिट होने की राह पर है.

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तेलुगु मार्केट में सबसे ज्यादा जलवा

सामंथा की इस फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार तेलुगु दर्शकों से मिल रहा है. तीसरे दिन की कुल कमाई में से अकेले तेलुगु वर्जन ने ही 9.50 करोड़ का बिजनेस किया. तेलुगु शोज में थिएटर्स 60% तक भरे रहे. वहीं, फिल्म के तमिल वर्जन ने संडे को 60 लाख की कमाई की. भले ही तमिल में आंकड़े थोड़े कम हैं, लेकिन धीरे-धीरे वहां भी फिल्म अपनी पकड़ मजबूत कर रही है.

पुरानी जोड़ी का फिर चला जादू

इस फिल्म को बी.वी. नंदिनी रेड्डी ने डायरेक्ट किया है और इसे 'ट्रैलाला मूविंग पिक्चर्स' के बैनर तले बनाया गया है. सामन्था और डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी की जोड़ी हमेशा से सुपरहिट रही है. इससे पहले ये दोनों 'ओह! बेबी' और 'जबरदस्त' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, और अब 'मा इण्टी बंगारम' के साथ इन्होंने कामयाबी की हैट्रिक लगा दी है.

आखिर क्या है फिल्म की कहानी?

यह एक एक्शन-फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें सामन्था ने 'स्वर्णा' नाम की महिला का किरदार निभाया है. कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी एक परिवार में होती है, लेकिन वो अपने ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए संघर्ष कर रही होती है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब स्वर्णा के अतीत का एक बड़ा खतरा उसके नए परिवार के सामने आ खड़ा होता है. अब अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए, जो उस पर शक करते हैं, स्वर्णा अपनी असली पहचान छुपाकर एक छिपी हुई लड़ाई लड़ती है. सामन्था के अलावा इस फिल्म में गुलशन देवैया, दिगंत मनचाले और गौतमी जैसे कलाकारों ने भी बेहतरीन काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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