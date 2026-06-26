Maa Inti Bangaaram box office collection day 7: सामंथा का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 'मां इंती बंगारम' ने 7वें दिन दिखाया दम

Maa Inti Bangaaram box office collection day 7: सामंथा रुथ प्रभु की नई फिल्म 'मां इंटि बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. पहले हफ्ते में फिल्म ने दुनियाभर में करीब 60 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

'मां इंती बंगारम' ने 7वें दिन दिखाया दम

Maa Inti Bangaaram box office collection day 7: साउथ सिनेमा की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु की नई फिल्म 'मां इंटि बंगारम' इन दिनों थिएटर्स में गदर काट रही है. बीच के कुछ दिनों में फिल्म की कमाई थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन पहले हफ्ते के आखिरी दिन यानी गुरुवार को इसने एक बार फिर जबरदस्त वापसी की. फिल्म के कलेक्शन में पूरे 6% की बढ़त देखी गई है, जो कि मेकर्स के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

7वें दिन कैसी रही कमाई?

अगर बात सिर्फ सातवें दिन की करें, तो फिल्म ने भारत में 2.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इससे ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को फिल्म ने 2.50 करोड़ कमाए थे. गुरुवार को देशभर में इस फिल्म के कुल 2,571 शोज चले. अब अगर पूरे हफ्ते का हिसाब-किताब देखें, तो इस फिल्म ने इंडिया में कुल 35.85 करोड़ रुपये नेट कमा लिए हैं. वहीं, अगर टैक्स वगैरह मिलाकर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 41.43 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है.

दुनियाभर में कितनी हुई कमाई

विदेशों में भी सामंथा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. सातवें दिन फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से करीब 75 लाख रुपये बटोरे. इसे मिलाकर अब तक फिल्म का कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 18.10 करोड़ रुपये हो चुका है. अगर हम इंडिया और ओवरसीज दोनों की कमाई को जोड़ दें, तो 'मां इंटि बंगारम' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 59.53 करोड़ रुपये हो गया है. यानी फिल्म अब 60 करोड़ के आंकड़े को छूने से बस कुछ ही कदम दूर है.

भाषा के हिसाब से देखें तो तेलुगु वर्जन ने सातवें दिन 2.50 करोड़ रुपये और तमिल वर्जन ने 15 लाख रुपये का बिजनेस किया. तेलुगु शोज में करीब 25.46% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, जो रात के शोज में बढ़कर 35.08% तक पहुंच गई. वहीं, तमिल शोज में 18.92% ऑक्यूपेंसी रही.

मेगास्टार चिरंजीवी भी हुए फैन

फिल्म की इस कामयाबी के बीच तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी कोनिडेला ने भी फिल्म देखी और सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर इसकी जमकर तारीफ की. चिरंजीवी ने लिखा, "मां इंटि बंगारम बहुत ही दिलचस्प फिल्म है. डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने एक जॉइंट फैमिली के बैकड्रॉप में एक्शन और इमोशन का ऐसा तड़का लगाया है, जो बेहद एंटरटेनिंग है. सामंथा की एक्टिंग, खासकर साड़ी पहनकर उनके एक्शन सीन्स कमाल के हैं. हमारे तेलुगु सिनेमा को ऐसी और वूमेन-सेंट्रिक फिल्मों की जरूरत है. सामंथा, नंदिनी और पूरी टीम को बधाई. साथ ही सामंथा और राज को उनकी जिंदगी के नए चैप्टर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.