google-preferred

Maa Inti Bangaaram box office collection day 7: सामंथा का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 'मां इंती बंगारम' ने 7वें दिन दिखाया दम

Maa Inti Bangaaram box office collection day 7: सामंथा रुथ प्रभु की नई फिल्म 'मां इंटि बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. पहले हफ्ते में फिल्म ने दुनियाभर में करीब 60 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: June 26, 2026 6:27 AM IST
Maa Inti Bangaaram box office collection day 7: सामंथा का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 'मां इंती बंगारम' ने 7वें दिन दिखाया दम

'मां इंती बंगारम' ने 7वें दिन दिखाया दम

Maa Inti Bangaaram box office collection day 7: साउथ सिनेमा की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु की नई फिल्म 'मां इंटि बंगारम' इन दिनों थिएटर्स में गदर काट रही है. बीच के कुछ दिनों में फिल्म की कमाई थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन पहले हफ्ते के आखिरी दिन यानी गुरुवार को इसने एक बार फिर जबरदस्त वापसी की. फिल्म के कलेक्शन में पूरे 6% की बढ़त देखी गई है, जो कि मेकर्स के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

Samantha ने लगाई अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर मुहर, फैंस के सामने मांगी मैटरनिटी लीव
Also Read

Samantha ने लगाई अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर मुहर, फैंस के सामने मांगी मैटरनिटी लीव

7वें दिन कैसी रही कमाई?

अगर बात सिर्फ सातवें दिन की करें, तो फिल्म ने भारत में 2.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इससे ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को फिल्म ने 2.50 करोड़ कमाए थे. गुरुवार को देशभर में इस फिल्म के कुल 2,571 शोज चले. अब अगर पूरे हफ्ते का हिसाब-किताब देखें, तो इस फिल्म ने इंडिया में कुल 35.85 करोड़ रुपये नेट कमा लिए हैं. वहीं, अगर टैक्स वगैरह मिलाकर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 41.43 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है.

दुनियाभर में कितनी हुई कमाई

विदेशों में भी सामंथा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. सातवें दिन फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से करीब 75 लाख रुपये बटोरे. इसे मिलाकर अब तक फिल्म का कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 18.10 करोड़ रुपये हो चुका है. अगर हम इंडिया और ओवरसीज दोनों की कमाई को जोड़ दें, तो 'मां इंटि बंगारम' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 59.53 करोड़ रुपये हो गया है. यानी फिल्म अब 60 करोड़ के आंकड़े को छूने से बस कुछ ही कदम दूर है.

Maa Inti Bangaaram Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर सामंथा का जलवा, ‘मां इंती बंगारम’ ने 5 दिनों में कूट डाले इतने करोड़
Also Read

Maa Inti Bangaaram Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर सामंथा का जलवा, ‘मां इंती बंगारम’ ने 5 दिनों में कूट डाले इतने करोड़

भाषा के हिसाब से देखें तो तेलुगु वर्जन ने सातवें दिन 2.50 करोड़ रुपये और तमिल वर्जन ने 15 लाख रुपये का बिजनेस किया. तेलुगु शोज में करीब 25.46% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, जो रात के शोज में बढ़कर 35.08% तक पहुंच गई. वहीं, तमिल शोज में 18.92% ऑक्यूपेंसी रही.

मेगास्टार चिरंजीवी भी हुए फैन

फिल्म की इस कामयाबी के बीच तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी कोनिडेला ने भी फिल्म देखी और सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर इसकी जमकर तारीफ की. चिरंजीवी ने लिखा, "मां इंटि बंगारम बहुत ही दिलचस्प फिल्म है. डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने एक जॉइंट फैमिली के बैकड्रॉप में एक्शन और इमोशन का ऐसा तड़का लगाया है, जो बेहद एंटरटेनिंग है. सामंथा की एक्टिंग, खासकर साड़ी पहनकर उनके एक्शन सीन्स कमाल के हैं. हमारे तेलुगु सिनेमा को ऐसी और वूमेन-सेंट्रिक फिल्मों की जरूरत है. सामंथा, नंदिनी और पूरी टीम को बधाई. साथ ही सामंथा और राज को उनकी जिंदगी के नए चैप्टर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Lock Upp: Sach Ya Sazaa — Netflix के नए रियलिटी शो का एक्सक्लूसिव टूर [Video]

Next Story

Lock Upp: Sach Ya Sazaa — Netflix के नए रियलिटी शो का एक्सक्लूसिव टूर [Video]