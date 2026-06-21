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Maa Inti Bangaaram Collection Day 2: 'मां इंटी बंगाराम' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, दूसरे दिन कमाई में आया भारी उछाल, जानें टोटल कलेक्शन

Maa Inti Bangaaram Collection Day 2: सामंथा रुथ प्रभु की नई फिल्म 'मां इंटी बंगाराम' ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री की है. लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. पहले दिन की शानदार शुरुआत के बाद फिल्म की कमाई में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 21, 2026 6:24 AM IST
Maa Inti Bangaaram Collection Day 2: 'मां इंटी बंगाराम' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, दूसरे दिन कमाई में आया भारी उछाल, जानें टोटल कलेक्शन

'मां इंटी बंगाराम' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका

Maa Inti Bangaaram Collection Day 2: साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेर रही हैं. काफी लंबे इंतजार और देरी के बाद उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मां इंटी बंगाराम' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव है. ओपनिंग डे पर धमाकेदार शुरुआत करने के बाद, फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर और भी मजबूत पकड़ बना ली है. वीकेंड और अच्छे रिव्यूज का फायदा फिल्म को साफ तौर पर मिलता दिख रहा है.

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कमाई में आया जबरदस्त उछाल

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मां इंटी बंगाराम' ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन 7.50 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है. गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म की कमाई का ग्राफ नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. फिल्म ने अपने पहले दिन 5.35 करोड़ की कमाई की थी. इस तरह देखें तो दो दिनों के भीतर ही फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 14.90 करोड़ और कुल इंडिया नेट कलेक्शन 12.85 करोड़ तक पहुंच गया है. शनिवार की छुट्टी और दर्शकों के बीच फिल्म की तारीफ ने इसके बिजनेस को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ा

सामंथा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को चुनौती देना शुरू कर दिया है. 'मां इंटी बंगाराम' के पहले दिन के कलेक्शन ने सामंथा रुथ प्रभु की ही पिछली फिल्म 'यशोदा' के साथ-साथ 'घाटी' और 'द गर्लफ्रेंड' जैसी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इससे यह साफ है कि फैंस सामंथा को स्क्रीन पर देखने के लिए कितने बेताब थे.

क्या है फिल्म की कहानी?

अगर फिल्म की कहानी की बात करें, तो यह 'स्वर्णा' (सामंथा) नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है. स्वर्णा की शादी अनिरुद्ध (दिगंत) से हुई है. कहानी में मोड़ तब आता है जब स्वर्णा शादी के बाद पहली बार अपने सास-ससुर से मिलने जाती है. वह इस बात को लेकर बेहद नर्वस है कि वह उन पर अच्छा इम्प्रैशन कैसे जमाएगी, क्योंकि उसे घर के काम और खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता.

अभी वह इस उलझन से निपट ही रही होती है कि उसके अतीत से 'करुणा' (गुलशन देवैया) नाम का एक विलेन उसकी जिंदगी में दोबारा एंट्री मारता है. करुणा स्वर्णा की बसी-बसाई गृहस्थी को उजाड़ने लगता है. अब स्वर्णा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वह अपने ससुराल वालों को अपने अतीत के बारे में बिना पता लगे, अकेले ही करुणा से कैसे लड़ती है और अपने परिवार को कैसे बचाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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