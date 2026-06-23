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Maa Inti Bangaaram Collection Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा सामंथा की फिल्म का हाल? जानें चौथे दिन की कमाई

Maa Inti Bangaaram Collection Day 4: सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म Maa Inti Bangaaram ने शुरुआती 4 दिनों में दुनिया भर से शानदार ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, दमदार वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 23, 2026 6:25 AM IST
Maa Inti Bangaaram Collection Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा सामंथा की फिल्म का हाल? जानें चौथे दिन की कमाई

सामंथा की फिल्म का हाल?

Maa Inti Bangaaram Collection Day 4: सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मां इंती बंगारम’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं. वीकेंड पर तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन सोमवार आते ही इसकी कमाई में पहली बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि अक्सर वर्किंग डेज में होता ही है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी सोमवार को भारत में 4.10 करोड़ नेट का कलेक्शन किया. अगर इसकी तुलना रविवार की कमाई से करें, तो यह एक बड़ा ड्रॉप है, क्योंकि रविवार को फिल्म ने धमाकेदार 10.10 करोड़ बटोरे थे.

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अब तक इतनी हुई कमाई

सामंथा रुथ प्रभु की इस फैमिली एंटरटेनर फिल्म की शुरुआत शुक्रवार को 5.35 करोड़ से हुई थी. इसके बाद शनिवार को फिल्म ने बढ़त बनाई और 7.65 करोड़ कमाए. रविवार का दिन फिल्म के लिए सबसे शानदार रहा, जब इसने 10.10 करोड़ का कलेक्शन किया. भारत के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म को पसंद किया जा रहा है. सोमवार को इंटरनेशनल मार्केट से फिल्म के खाते में 1 करोड़ ग्रॉस और जुड़े.

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कुल भारत नेट कलेक्शन: 27.20 करोड़
कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन: 31.44 करोड़
कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन: 14.60 करोड़
कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 46.04 करोड़

तेलुगु वर्जन से आ रही है सबसे ज्यादा कमाई

फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई इसके तेलुगु वर्जन से हो रही है. सोमवार को हुए 4.10 करोड़ के भारत नेट कलेक्शन में से अकेले तेलुगु वर्जन का हिस्सा 3.90 करोड़ रहा, जबकि तमिल वर्जन से सिर्फ 20 लाख की कमाई हुई. थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सोमवार को तेलुगु वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी 33.82% रही. जैसे-जैसे दिन ढला, थिएटर्स में भीड़ बढ़ती गई और नाइट शोज में सबसे ज्यादा 40.54% ऑक्यूपेंसी देखी गई. वहीं तमिल वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी 17.22% रही.

स्टेट-वाइज कलेक्शन के मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सबसे आगे रहे, जहां से सोमवार को 3.75 करोड़ ग्रॉस मिले. इसके बाद कर्नाटक से 60 लाख और तमिलनाडु से 30 लाख का कलेक्शन आया.

क्या है फिल्म की कहानी?

'मां इंती बंगारम' एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको फैमिली ड्रामा के साथ-साथ एक्शन और सस्पेंस का तगड़ा तड़का देखने को मिलेगा. कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने बीते हुए पास्ट के कुछ कड़वे सच और परेशानियों को छिपाकर एक परिवार में शांति से रहने और नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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