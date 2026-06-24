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Maa Inti Bangaaram Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर सामंथा का जलवा, ‘मां इंती बंगारम’ ने 5 दिनों में कूट डाले इतने करोड़

Maa Inti Bangaaram Collection Day 5: सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंती बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. रिलीज के महज 5 दिनों में फिल्म ने शानदार कमाई कर ली है और कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 24, 2026 6:52 AM IST
Maa Inti Bangaaram Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर सामंथा का जलवा, ‘मां इंती बंगारम’ ने 5 दिनों में कूट डाले इतने करोड़

सामंथा का जलवा

साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपना लोहा मनवा रही हैं. नंदिनी रेड्डी के डायरेक्शन में बनी उनकी लेटेस्ट फिल्म 'मां इंती बंगारम' पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धाकड़ कमाई कर रही है. सोमवार को कामकाजी दिन होने की वजह से कमाई में थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन फिल्म की पकड़ अब भी बेहद मजबूत है. महज पांच दिनों के अंदर इस फिल्म ने भारत में 30 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

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पांचवें दिन की कमाई

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 'मां इंती बंगारम' ने अपनी रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को डोमेस्टिक मार्केट में 3.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म की कुल भारतीय कमाई अब 30.28 करोड़ तक पहुंच गई है. मंगलवार को फिल्म के कुल 2765 शोज थिएटर्स में थे, जिनमें करीब 25.09% की ऑक्यूपेंसी देखी गई. सोमवार के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह टिकी हुई है.

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कई बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे

इस शानदार कमाई के साथ सामंथा की फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इसने रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' (कमाई: 18.82 करोड़) और शरवानंद की 'नारी नारी नडुमा मुरारी' (कमाई: 26.33 करोड़) को बहुत पीछे छोड़ दिया है. अब इस फिल्म की नजर अदीवी शेष की 'डकैत' (36.69 करोड़) और धनुष की 'कारा' (37.61 करोड़) के रिकॉर्ड्स को तोड़ने पर है.

यह फिल्म सामंथा के करियर की सबसे बड़ी सोलो ओपनर भी बन चुकी है. इसने उनकी पुरानी हिट फिल्मों जैसे 'यू-टर्न', 'ओह! बेबी' और 'यशोदा' के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. अब देखना यह है कि फिल्म कामकाजी दिनों में अपनी रफ्तार बरकरार रख पाती है या नहीं.

आखिर क्या है फिल्म की कहानी में खास?

'मां इंती बंगारम' को नंदिनी रेड्डी ने डायरेक्ट किया है और खुद सामंथा ने राज एंड डीके के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म की स्टारकास्ट भी कमाल की है, जिसमें सामंथा के साथ गुलशन देवैया, देवैया, गौतमी और श्रीमुखी जैसे बेहतरीन कलाकार हैं. अगर कहानी की बात करें, तो ऊपर से देखने पर यह किसी कमर्शियल एक्शन फिल्म जैसी लगती है. एक आम दिखने वाले इंसान का खतरनाक और हिंसक पास्ट होता है, जिससे वह अपने परिवार को बचाना चाहता है. कुछ ऐसा ही हमने रजनीकांत की 'जेलर' और 'बाशा' या कमल हासन की 'विक्रम' में देखा है. फिल्म में एक औरत की नजरिया और उसकी ममता को जिस तरह दिखाया गया है, वही इस एक्शन-ड्रामा फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग और खास बनाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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